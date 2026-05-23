L’abito bianco è sempre l’abito bianco. Non stiamo parlando del vestito da sposa, ma di quel capo che superata la soglia dei 20 gradi tiriamo fuori dall’armadio perché solo a guardarlo ci fa pensare alla bella stagione. Considerando che basta indossarlo e già da solo fa metà del lavoro dando all’outfit quel je ne sais quoi, è naturale considerarlo il nostro miglior alleato sia in città che in vacanza.
La tela su cui costruire il nostro intero look: l’abito bianco ci permette di interpretarlo in base al nostro umore: lungo con un paio di infradito ci regala un mood vacanziero, corto abbinato a una cinta di pelle e a un paio di camperos è la scelta urban e moderna. Fa emergere tutto il suo animo boho con un paio di sandali alla schiava e una cintura in vita.
In poche parole è la risposta effortless alla domanda “cosa indosso per sentirmi comoda ed elegante?”. Il problema è che ci sono talmente tanti vestiti bianchi tra cui scegliere che si fa fatica ad eleggere il nostro preferito. Per non rinunciare a nessun modello online abbiamo trovato tantissimi vestiti sotto i 30 euro che potrebbero essere la soluzione alla voglia di sfoggiare un look sempre diverso senza pentircene.
Indice
I vestiti bianchi corti
Al pari del little black dress anche quello total white è tra i must da avere nel proprio armadio perché esalta i primi accenni di abbronzatura. A parte questo, il vestito corto bianco risulta sempre molto femminile e mai banale. Un grande classico da avere è quello a tubino dritto sia a maniche corte che a bretelle, la scelta essenziale con cui non si sbaglia mai.
Altrettanto interessante è quello plissettato con ricami o applicazioni, la perfetta sintesi tra praticità e romanticismo.
Se invece vuoi un vestito bianco corto che ti faccia da base per look sempre differenti ti consigliamo quello a tunica, che ricorda una maxi t-shirt e che puoi trasformare come vuoi semplicemente aggiungendo o togliendo accessori.
Il vestito bianco midi è semplicemente perfetto
La sintesi tra praticità e stile effortless è l’abito bianco midi e il segreto sta proprio nella lunghezza che lo rende elegante ma non troppo impegnativo. Partendo da questo presupposto scegliere il modello è semplicissimo perché vanno bene tutti. Puoi avere quello a tunica, quello con corpetto e gonna svasata o lo chemisier avrei sempre un abito perfetto da indossare ora e nei prossimi mesi.
Gli abiti bianchi lunghi ti fanno il look in pochi minuti
Nella lista dei vestiti non potevano mancare quelli lunghi perché sono i nostri preferiti. Freschi e comodi, sono ideali quando non hai voglia di pensare al look perché basta indossarli, infilare un paio di scarpe – non ha importanza quali – e sei pronta ad affrontare la giornata con stile. Una caratteristica che hanno intuito anche le tendenze che per questa stagione li vogliono ampi visto che prendono ispirazione dai copricostume e dalle camicie da notte, ma anche dallo stile boho. Tutti approvati dalle fashioniste.
I vestiti bianchi in sangallo sono i più raffinati
Non possiamo parlare di vestiti bianchi senza citare quelli in pizzo sangallo, una delle lavorazioni più raffinate che esista. Delicato, dà vita a motivi romantici che eleveranno ogni look. Pur stando bene con qualsiasi lunghezza, il vestito bianco in sangallo che interpreta al meglio un stile raffinato è quello corto dal taglio svasato e con maniche a volant, raffinato e fresco.
Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:
Offerte Tecnologia -> Clicca qui
Offerte per la Casa -> Clicca qui
Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui