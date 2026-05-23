Leggero ed elegante, l’abito bianco è perfetto per la bella stagione perché riesce a essere casual e chic con pochi accessori. Ecco i modelli di tendenza

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il vestito bianco ha conquistato anche Taylor Swift

L’abito bianco è sempre l’abito bianco. Non stiamo parlando del vestito da sposa, ma di quel capo che superata la soglia dei 20 gradi tiriamo fuori dall’armadio perché solo a guardarlo ci fa pensare alla bella stagione. Considerando che basta indossarlo e già da solo fa metà del lavoro dando all’outfit quel je ne sais quoi, è naturale considerarlo il nostro miglior alleato sia in città che in vacanza.

La tela su cui costruire il nostro intero look: l’abito bianco ci permette di interpretarlo in base al nostro umore: lungo con un paio di infradito ci regala un mood vacanziero, corto abbinato a una cinta di pelle e a un paio di camperos è la scelta urban e moderna. Fa emergere tutto il suo animo boho con un paio di sandali alla schiava e una cintura in vita.

In poche parole è la risposta effortless alla domanda “cosa indosso per sentirmi comoda ed elegante?”. Il problema è che ci sono talmente tanti vestiti bianchi tra cui scegliere che si fa fatica ad eleggere il nostro preferito. Per non rinunciare a nessun modello online abbiamo trovato tantissimi vestiti sotto i 30 euro che potrebbero essere la soluzione alla voglia di sfoggiare un look sempre diverso senza pentircene.

I vestiti bianchi corti

Al pari del little black dress anche quello total white è tra i must da avere nel proprio armadio perché esalta i primi accenni di abbronzatura. A parte questo, il vestito corto bianco risulta sempre molto femminile e mai banale. Un grande classico da avere è quello a tubino dritto sia a maniche corte che a bretelle, la scelta essenziale con cui non si sbaglia mai.

Altrettanto interessante è quello plissettato con ricami o applicazioni, la perfetta sintesi tra praticità e romanticismo.

Se invece vuoi un vestito bianco corto che ti faccia da base per look sempre differenti ti consigliamo quello a tunica, che ricorda una maxi t-shirt e che puoi trasformare come vuoi semplicemente aggiungendo o togliendo accessori.

Toocool Vestito corto bianco a tubino

Build Your Brand Vestito corto bianco a tunica

Amazon Essentials Vestito corto bianco con corpetto

RPAEOY Vestito corto bianco con applicazioni

Il vestito bianco midi è semplicemente perfetto

La sintesi tra praticità e stile effortless è l’abito bianco midi e il segreto sta proprio nella lunghezza che lo rende elegante ma non troppo impegnativo. Partendo da questo presupposto scegliere il modello è semplicissimo perché vanno bene tutti. Puoi avere quello a tunica, quello con corpetto e gonna svasata o lo chemisier avrei sempre un abito perfetto da indossare ora e nei prossimi mesi.

Imily Bela Vestito midi bianco

Zeagoo Vestito midi bianco chemisier

Gli abiti bianchi lunghi ti fanno il look in pochi minuti

Nella lista dei vestiti non potevano mancare quelli lunghi perché sono i nostri preferiti. Freschi e comodi, sono ideali quando non hai voglia di pensare al look perché basta indossarli, infilare un paio di scarpe – non ha importanza quali – e sei pronta ad affrontare la giornata con stile. Una caratteristica che hanno intuito anche le tendenze che per questa stagione li vogliono ampi visto che prendono ispirazione dai copricostume e dalle camicie da notte, ma anche dallo stile boho. Tutti approvati dalle fashioniste.

Offerta Yuson Girl Vestito bianco lungo

BOTCAM Vestito bianco oversize

ABINGOO Vestito bianco lungo con bretelle

I vestiti bianchi in sangallo sono i più raffinati

Non possiamo parlare di vestiti bianchi senza citare quelli in pizzo sangallo, una delle lavorazioni più raffinate che esista. Delicato, dà vita a motivi romantici che eleveranno ogni look. Pur stando bene con qualsiasi lunghezza, il vestito bianco in sangallo che interpreta al meglio un stile raffinato è quello corto dal taglio svasato e con maniche a volant, raffinato e fresco.

Offerta Svanco Vestito bianco sangallo

UMIPUBO Vestito bianco sangallo midi

PASUDA Vestito bianco sangallo corto

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