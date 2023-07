Alisha Lehmann, chi è e quanto guadagna l’influencer dei Mondiali di calcio

Talento incredibile e tanta, tantissima grinta, non solo in campo, ma anche nelle battaglie portate avanti sui social. Queste le caratteristiche distintive che rendono Alisha Lehmann, calciatrice svizzera, la più amata e conosciuta del Mondiale femminile del 2023. Una vera e propria superstar, sul campo e nella comunicazione online. Una presenza importante tatticamente in squadra, per il ruolo centrale svolto in campo, e da influencer, per come riesce far conoscere il mondo del calcio femminile oltre la sua aurea solitamente piuttosto ristretta. Viene amichevolmente chiamata “Swiss Queen”, regina della Svizzera, anche per l’incredibile bellezza che la contraddistingue. E se fino ad ora i risultati in campo non sono stati dei migliori, anche per lo scarso tempo in partita, le aspettative nei suoi confronti sono altissime. Conosciamola meglio.

Chi è Alisha Lehmann

Alisha Lehman è nata a Tägertschi, in Svizzera, il 21 gennaio del 1999. Ricopre il ruolo di attaccante dell’Aston Villa e nella squadra della nazionale. Iniziò a giocare a calcio giovanissima, ad appena 9 anni, e da allora non riuscì più a fare a meno del pallone. Fa parte della nazionale dal 2015 con la formazione Under-17. Lehmann esordì nel torneo durante la fase élite, nell’incontro dove la Svizzera ebbe la meglio sulla Serbia conquistando il risultato di 8 a 1. Segnò poi la sua prima rete cinque giorni dopo, fissando al 61′ il risultato con le avversarie della Finlandia sul 4-0. In Inghilterra arrivò grazie al West Ham. Qui ha incontrato l’ex fidanzato Douglas Luiz.

Ma Alisha è molto più di passione e grinta sul campo. Si tratta infatti di una vera e propria superstar anche sui social. Il suo impegno, coma ha spiegato in una lunga intervista a Sky Sports UK, è volto a contrastare il linguaggio ostile e violento sui social contro le donne e si impegna a sostenere campagne di inclusione e comunicazione (come ha fatto anche la nazionale italiana). Per esempio, nella stessa intervista ha raccontato di aver appoggiato una campagna UEFA contro gli abusi online e non solo, come ha dimostrato il caso statunitense, contro i commenti negativi e misogini sul calcio femminile. “Ci sono sempre persone che non supportano il calcio femminile perché pensano che sia uno sport maschile. Molte volte la gente dice: ‘le donne non possono giocare a calcio, dovrebbero stare in cucina’. Ma quelle persone non hanno visto una sola partita di calcio. Questo è il problema, perché quando vengono alle partite e ci guardano, dicono: ‘Puoi davvero giocare’.

“Le persone che mi conoscono mi vedono sempre e solo come calciatrice. Ovviamente ho tanti follower, lo so, ma non ho mai avuto questo come obiettivo. Io ho solo continuato sempre a giocare a calcio e a condividere alcuni momenti della mia vita. E questo è stato il risultato”. Un obbiettivo che sembra arduo da raggiungere, ma la lotta delle calciatrice e dei tifosi sta dando i suoi frutti.

Quanto guadagna l’influencer dei Mondiali

Calciatrice sì, ma, come abbiamo detto, anche influencer di successo. Alisha Lehman è una vera fuoriclasse sui social. Attività, tra le altre, che l’ha dotata di un patrimonio bancario invidiabile, soprattutto perché, a differenza delle sue colleghe e, a detta di molti, non ha nulla da invidiare agli atleti del calcio maschile.

Secondo l’ultima ricerca di Nielsen basata su InfluenceScope per un post brandizzato Alisha incassa oltre 300mila dollari, circa 307.352 per l’esattezza. La campionessa svizzera vanta infatti più di 14 milioni di follower su Instagram e oltre 8 milioni su TikTok: è senza dubbio la calciatrice più seguita al mondo. Numeri che sono inoltre destinati a crescere, proprio grazie alla sua abilità nel gestire la comunicazione e i rapporti con gli sponsor. Secondo quanto riportato all’epoca del suo passaggio all’Aston Villa lo stipendio di Alisha Lehmann si aggira intorno ai 160.000 sterline, mentre il suo patrimonio è stimato tra 500.000 e 1,2 milioni proprio grazie ai contratti, agli accordi e alle sponsorship che è riuscita ad accaparrarsi in questi anni. Una autentica influencer che ha messo in disparte anche il mito svizzero del tennis e dello sport, Roger Federer, dal quale è divisa da circa 3 milioni di followers di differenza.

L’influencer per il calcio femminile

Lo sport, si sa, veicola spesso messaggi che vanno oltre il semplice gesto atletico, e questo, Alisha, lo sa bene. E proprio a chi invece non la apprezza e insulta lo sport femminile dedica parole di fuoco: “Sono solo annoiati nella vita e devono dire qualcosa. Ed è sempre facile dire cose dietro un computer, non credo che la gente starebbe di fronte alle nostre calciatrici e direbbe: ‘Non puoi giocare’”. A volte questi commenti possono rivelarsi dolorosi, avere un impatto profondo anche su chi come lei ha una certa dimestichezza con i social e con certe esternazioni: “Non mi interessa davvero, ad essere onesti. Semplicemente non leggo o guardo. Mi limito a spegnere e concentrarmi sui commenti positivi. È più per la mia famiglia, a volte mi sento male quando mia mamma mi manda delle cose. Le dico: ‘Non leggere questo, non lo leggerei mai’, ha detto sempre nell’intervista a Sky Sports UK.

“Semplicemente non mi riguarda, poiché so che quelle persone non sono importanti. Sono forte in quello che sto facendo e se le persone non sono contente, allora è una loro scelta. Dopo tutto, le calciatrici vogliono solo giocare e vivere il sogno”.