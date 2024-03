Chi è lasabrigamer, la youtuber e influencer di successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Diventata famosa grazie ai video dedicati ai gamers, Lasabrigamer, vero nome Sabrina Cereseto, è oggi un’influencer molto apprezzata e seguita che si occupa di tantissimi argomenti. Un punto di riferimento sui social e una creator con tanto da raccontare.

Chi è Sabrina Cereseto aka Lasabrigamer

Classe 1988, Sabrina Cereseto, alias Lasabrigamer, è originaria di Monza ed è cresciuta in una grande famiglia con i genitori, i nonni e i fratelli più piccoli. Sin dall’infanzia le sue passioni sono state sempre il calcio e i videogames.

Dopo il diploma presso il liceo turistico a soli vent’anni ha preso parte a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Eleganza. Nel 2009 è arriva alla finale di “Italia’s Next Top Model”, in seguito ha deciso di concentrarsi sulla sua passione per i videogames, diventando la presentatrice di Video Games Party.

Come è nata Lasabrigamer

Lasabrigamer ha iniziato la sua avventura su Youtube nel 2014 aprendo un canale dedicato ai videogiochi. Nei suoi video dedicati ai gamers ha iniziato a parlare non solo di videogiochi, ma anche di temi delicati come il razzismo e il bullismo, parlando a tuttotondo di fitness e vita sana.

Poco dopo sono arrivate le collaborazioni con youtuber famosi come Favij e i Mates. Con milioni di followers, grazie ad una grande sensibilità, Lasabrigamer è diventata un punto di riferimento essenziale per moltissimi ragazzi e ragazze.

La vita privata di Lasabrigamer

Lasabrigamer è stata legata per cinque anni ad Anima (vero nome Sascha Burci), un famoso influencer e youtuber. Nel 2019 la coppia si è sperata: ad annunciare l’addio è stata proprio Lasabrigamer con un video apparso su Youtube.

In seguito l’influencer ha trovato l’amore con Pika Palindromo, ossia Alessio Bourcet, celebre creator italiano. La coppia ha avuto un figlio, Dante, in seguito Lasabrigamer ha annunciato una seconda gravidanza. La creator ha voluto condividere con i suoi fan non solo la gioia di diventare mamma, ma anche le difficoltà incontrare nel concepimento.

“Siamo una coppia che ha avuto problemi ad avere figli, tante mamme che ci provano e soffrono come abbiamo sofferto noi. Voglio dire loro che ci vuole del tempo, un pizzico di fortuna, state tranquilli che arriverà”, ha raccontato sui social.

I tatuaggi di Lasabigamer

Lasabigamer ha una grandissima passione non solo per i videogiochi e il fitness, ma anche per i tatuaggi. “Non so neanche io quanti tatuaggi ho di preciso – ha confessato -, credo una trentina comunque”.

Il tatuaggio più piccolo è una lettera “M” sulla caviglia, realizzato quando non poteva avere tattoo perché faceva la modella. Ha poi i disegni di Charlie Brown, Snoopy e Linus sui polsi perché è cresciuta con i fumetti dei Peanuts.

Sui gomiti invece ha il simbolo dell’infinito, realizzato quando ha raggiunto sul canale quattrocentomila followers.

Altezza e segno zodiacale

Lasabrigamer è nata il 16 giugno sotto il segno dei Gemelli ed è alta 1,74 metri. L’influencer ha un carattere che ricalca in pieno il profilo del segno dei Gemelli: è una persona curiosa, con grandi capacità di comunicazione e una buona apertura mentale. Sveglia e dalla personalità creativa, ha una grandissima sete di sapere ed è portata per il contatto con il pubblico.