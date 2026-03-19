Chi è Mr Marra, lo youtuber che conduce il podcast Pulp con Fedez

Mr Marra è lo youtuber e amico di Fedez con cui conduce il podcast Pulp.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mr Marra

Mr. Marra, vero nome Davide Marra, è uno degli youtuber e podcaster più seguiti del momento. Romano, classe 1991, capace di parlare di Fellini e di cronaca nera con la stessa naturalezza, è arrivato al successo grazie al suo talento, consolidandolo grazie a Pulp Podcast che conduce con Fedez.

Chi è Mr. Marra: la carriera e la vita sentimentale

Davide Marra è nato a Roma il 18 ottobre 1991. Prima di approdare al mondo dei contenuti digitali ha lavorato come personal trainer, ma la sua vera passione è sempre stata il cinema. Lo studia da autodidatta, con la serietà di chi non si accontenta di guardare i film, ma vuole capirli, smontarli e raccontarli. Si appassiona soprattutto ai film di Federico Fellini, ma anche alla cultura pop, fra cronaca, misteri, storie dimenticate e fatti oscuri.

È da questo mix che nasce nel 2018 il Cerbero Podcast. Il format, prima su YouTube, poi su Twitch, diventa rapidamente un punto di riferimento per tantissimi appassionati. Il progetto chiude i battenti per scelta dell’autore, ma lascia il segno, portando Mr Marra a farsi conoscere anche da Fedez con cui collabora ancora oggi.

Per quanto riguarda la vita privata, lo youtuber è legato da tempo ad Alessia Mucci da cui ha avuto la figlia Asia, nata nel 2021. Tra le curiosità che lo riguardano, una è davvero particolare ed è stata raccontata anche durante Pulp Podcast: da bambino, la sua baby sitter era Virginia Raggi, che sarebbe poi diventata sindaca della Capitale.

Mr. Marra, Fedez e Pulp Podcast

L’incontro con Fedez è avvenuto nel 2023 quando Mr. Marra è entrato nel cast di Muschio Selvaggio come co-conduttore, raccogliendo l’eredità lasciata da Luis Sal. L’intesa ha funzionato da subito e non solo davanti al microfono: i due sono diventati col tempo amici, complici, e più volte Marra ha preso pubblicamente le difese del rapper nei momenti di maggiore pressione mediatica.

“È vero che Fedez ha un carattere difficile – ha svelato – per una serie di suoi motivi personali, ma è anche vero che la sua nomea fa più schifo di quanto dovrebbe perché è anche uno che se ne frega delle logiche dell’industria musicale. Io conosco davvero tanti artisti o produttori e vi assicuro che tra di loro la maggior parte si detesta ma pubblicamente non si sa nulla. Fedez se deve fare una critica a Luis o a Sfera la fa. Però poi quando rispondono si crea un meccanismo per il quale lui è quello che litiga con tutti e gli altri, anche se sono nel torto, si stanno solo difendendo”.

Quando Muschio Selvaggio ha chiuso i battenti, la collaborazione non si è interrotta, ma è ripartita da zero con un progetto nuovo: Pulp Podcast. Il nome è un omaggio dichiarato a Quentin Tarantino, ma anche un modo indicare che dentro ci sta tutto, mescolato e senza gerarchie. Nel podcast infatti si affrontano temi di cultura pop, politica e misteri, con ospiti imprevedibili che si muovono fra leggerezza e profondità.

In breve tempo Pulp Podcast si è affermato come uno dei format più seguiti in Italia, con numeri in costante crescita su YouTube, Spotify e TikTok. Fra gli ospiti che sono intervenuti Pietro Orlandi, che ha parlato della scomparsa della sorella Emanuela, Carlo Calenda e Michele Santoro, ma anche la premier Giorgia Meloni.