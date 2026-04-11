Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

La vita di Delia Duran e Alex Belli è cambiata radicalmente. Da poche settimane è infatti giunto Gabriel, il loro primogenito. Un momento atteso a lungo da entrambi, a sugellare un rapporto oggi molto solido, che in passato però ha vissuto momenti delicati.

Fianco a fianco da otto anni, sono sempre tornati a cercarsi, anche quando dinanzi alle telecamere sembravano aver raggiunto il limite. A Silvia Toffanin hanno raccontato il loro nuovo equilibrio, ora che sono finalmente in tre.

L’emozione del primo figlio

“Quando me l’hanno portato e gli ho dato il primo bacio, è stato tutto così emozionante”, ricorda Delia. Qualcosa che è difficile descrivere e oggi dice d’aver capito tante cose. Si rende conto già ora, dopo appena 14 giorni circa, quanto sia difficile, ma per l’amore che prova ogni sfida vale la pena.

Per Alex Belli è un sogno divenuto realtà. Di fatto i due hanno spesso di dormire, spiega, considerando che il piccolo Gabriel mangia ogni tre ore. È già molto legato a sua madre, mentre lui è l’addetto al biberon. Si stanno alternando e aiutando, dimostrando d’essere proprio fatti l’uno per l’altra e viceversa.

Lei si è anche stupita di vederlo così pronto, diciamo. Tutto merito dell’esperienza in famiglia. È infatti il più grande di quattro fratelli e, dunque, ha contribuito a crescere gli altri 3, aiutando sua madre.

“Ho deciso di seguire tutto il parto ed è stata un’emozione incredibile. L’ho visto uscire, poi il primo pianto e appena è stato messo sul petto della madre, si è calmato. Lì ho iniziato a piangere ininterrottamente. Non me l’aspettavo. Finché non lo provi, non capisci”.

Il parto

Per quanto oggi ne possa parlare con una certa serenità, il parto non è stato facile per Delia. A Verissimo ha raccontato che è stato programmato un cesareo. Il bimbo era grande, ha spiegato, e i medici le hanno consigliato di procedere in questo modo.

Una scelta decisamente salvifica, considerando che il bambino aveva il cordone ombelicale intorno al collo. Qualcosa che hanno scoperto dopo, ma che nell’ultima ecografia non si vedeva.

“Il post operatorio è stato complicato. I primi giorni sono stati molto dolorosi, però ne è valsa la pena”.

La gioia in famiglia

Due i messaggi video trasmessi. Il primo è stato quello della madre di Delia, incredula e ammirata dal suo nipotino e da sua figlia, che ha definito una mamma splendida. A sorprenderla maggiormente è stato però Alex, che ha visto tremendamente attento e premuroso. Così come detto anche dalla Duran, spera che possa continuare così e diventare un ottimo padre. Diciamo che alcuni colpi di testa passati hanno generato un po’ di preoccupazione. Sembra però acqua passata.

Tremendamente orgogliosa anche la mamma di lui, che ha registrato un video a Sharm el-Sheikh. Non ha ancora conosciuto Gabriel di persona ma vede foto e video ogni giorno.

Alex ha poi spiegato che lei ha avuto dei problemi di salute e, rassicurata proprio da suo figlio, si è trasferita per un po’ in Egitto. Sole e relax rappresentano oggi la sua cura. Avrà tempo per incontrare suo nipote.

Ciò che sorprende è però l’organizzazione interna alla famiglia. Lui spiega infatti che i suoi genitori sono ancora insieme. Allo stato attuale, però, vivono separati. Suo padre è infatti un diacono ed è sempre impegnato con svariate chiese. Vive quasi isolato dal mondo e, di fatto, rifiuta ogni sorta di apparizione pubblica. È però entusiasta d’essere ancora una volta nonno e si occuperà lui del battesimo del piccolo Gabriel.