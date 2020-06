Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi difende Anna Tatangelo

editato in: da

L’ex moglie di Gigi D’Alessio è tornata a commentare la relazione tra il cantante partenopeo e Anna Tatangelo. Carmela Barbato è stata la moglie dell’artista neomelodico dal 1986 al 2006 e dalla loro unione sono nati tre figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003.

Gigi si è innamorato di Carmela quando entrambi erano giovanissimi e lui era ancora agli esordi come cantante, ma – purtroppo – il loro matrimonio non è riuscito a superare il periodo di crisi arrivato dopo la nascita del terzo figlio.

La separazione è stata annunciata nel 2006, poco dopo che Gigi ha conosciuto la cantante di Sora. Da quel momento, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono diventati la coppia più chiacchierata del momento: tra i due non incombeva solo l’ombra di Carmela e di un matrimonio naufragato, ma anche la notevole differenza di età. Anna era appena maggiorenne quando ha incontrato il cantante, che all’epoca aveva 38 anni.

Anche per questo motivo, Carmela in un primo momento non ha accettato quell’addio, accusando Anna di aver sedotto l’artista, rovinando una famiglia. In una vecchia intervista a Dipiù aveva infatti affermato:

Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo. Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete.

Dopo di che, l’ex lady D’Alessio non ha più voluto commentare la loro love story, almeno fino ad oggi. In una recente intervista, la Barbato ha deciso di ritrattare la sua precedente opinione su Anna.

Il mio matrimonio era già finito. A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla.

Il commento è arrivato dopo l’indiscrezione che aveva visto proprio Carmela essere il motivo dietro la rottura tra la Tatangelo e D’Alessio. In questo modo l’ex moglie di Gigi ha voluto provare a mettere un po’ di pace, spezzando una lancia a favore di Anna.

Per la cantante di Sora, nel frattempo, sembra essere arrivato il momento di voltare pagina: ha cambiato look e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe molto vicina a Daniele Petricca, suo batterista.

Al momento, né Gigi né Anna hanno commentato le parole di Carmela, ma sembra che il clima ostile presente tra loro si stia rasserenando con il passare del tempo.