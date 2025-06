Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni “si sono già lasciati”: l’indiscrezione

Dopo l’annuncio della gravidanza che aveva stupito i fan, pare che la storia tra Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni sia già al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia, legata dallo scorso autunno, starebbe attraversando un momento delicato: la rottura prematura sarebbe legata a una motivazione ben precisa, svelata dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Anna Tatangelo incinta, sarebbe già finita col compagno Giacomo Buttaroni

La notizia della seconda gravidanza di Anna Tatangelo era stata accolta con sorpresa ma anche con un’enorme ondata di affetto da parte dei fan della cantante di Sora. L’artista, che fino a quel momento aveva tenuto nascosta la relazione con il compagno Giacomo Buttaroni, giovane allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo, ha visto di nuovo accendersi i riflettori sulla sua vita privata.

Sebbene la dolce attesa stia rendendo Anna Tatangelo radiosa e felicissima, le cose non andrebbero affatto bene con Buttaroni, tanto che si parla di amore già al capolinea. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che è intervenuta alla trasmissione radiofonica Non succederà più di Radio Radio per annunciare lo scoop.

L’influencer ha rivelato che secondo alcune fonti vicine alla coppia “la loro relazione non va ma lei è comunque contenta di questa gravidanza”. Poi ha aggiunto che secondo lei i due si sarebbero già lasciati ancora prima della nascita del bebè, ma la rottura non avrebbe intaccato la sua felicità e la gioia di dare ad Andrea, il suo primogenito nato dall’amore con Gigi D’Alessio, una sorellina.

Secondo l’esperta di gossip la crisi tra Tatangelo e Buttaroni, sarebbe stata scatenata dalla modalità con cui la cantante ha annunciato la gravidanza. “Oggi tu sei la mia scelta di libertà”, ha scritto Anna su Instagram, senza far menzione del compagno. Un gesto che avrebbe irritato non poco il futuro papà, e che ha lasciato ipotizzare che tra i due le cose non procedano esattamente a vele spiegate.

Anna Tatangelo incinta, la reazione del figlio Andrea e le parole del fratello

Indiscrezioni o meno, l’arrivo di una nuova bimba in casa Tatangelo è stata accolta con grande entusiasmo dal figlio Andrea, oggi 15enne, che su Instagram ha ripubblicato nelle sue storie il post della madre, aggiungendo un cuore e un orsetto. Il ragazzo ha già una famiglia numerosa: la piccola in arrivo – almeno così suggeriscono le voci a riguardo – si aggiunge ai cinque fratelli da parte di papà Gigi. Il cantautore infatti ha avuto dalla prima moglie Carmela Barbato tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (in arte Lda), e dalla compagna Denise Esposito Francesco, arrivato il 24 gennaio 2022, e la piccola Ginevra, nata il 7 luglio 2024.

Anche il fratello di Anna Tatangelo ha espresso tutta la sua gioia, rivelando a DiPiùTv che “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”. E ha aggiunto: “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”.