Chi è Melissa Monti, Caterina ne I Cesaroni e fidanzata di Cristian Totti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Melissa Monti

Melissa Monti è l’attrice che interpreta Caterina ne I Cesaroni 7. Giovanissima e talentuosa, è conosciuta anche per essere la fidanzata di Cristian Totti, figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti.

La carriera di Melissa Monti: film, fiction e un brand d’abbigliamento

Classe 2005, Melissa Monti è nata a Roma, città in cui vive e dove ha studiato. Ha iniziato a recitare sin da quando era giovanissima e a soli 8 anni ha debuttato in tv, recitando nella serie Il tredicesimo apostolo. Nel 2013 è entrata nel cast del film La grande bellezza, capolavoro di Paolo Sorrentino in cui ha condiviso il set con Sabrina Ferilli, Carlo Verdone e Toni Servillo.

Nel 2015 ha ottenuto il primo ruolo come attrice protagonista, recitando in Mi chiamo Maya, pellicola diretta da Tommaso Agnese con Matilda Lutz e Valeria Solarino. Nello stesso anno Melissa Monti ha recitato in Solo per amore, dove è tornata anche due anni dopo. Nel 2025 la svolta con l’ingresso nel cast dei Cesaroni. Nella serie con Claudio Amendola, la fidanzata di Cristian Totti interpreta Caterina, un personaggio che diventerà sempre più importante nel corso delle puntate.

Non solo attrice, Melissa è anche una modella e ha collaborato con moltissimi brand, lavorando a varie campagne pubblicitarie. Nel 2023 ha fondato LEMEMA, un brand d’abbigliamento realizzato con la sorella Martina. Le due amano raccontare il loro marchio sui social, svelando i prodotti che vendono nell’e-commerce.

L’amore per Cristian Totti

Melissa Monti è legata da diverso tempo a Cristian Totti, primogenito dell’ex calciatore della Roma e di Ilary Blasi. Un amore solido, nato nel 2022, che li ha resi una delle coppie più seguite e amate di Instagram. I due ragazzi sono molto innamorati e Melissa è ormai entrata a far parte della famiglia di Cristian.

Spesso è stata avvistata a cena con il fidanzato in compagnia di Francesco Totti e Noemi Bocchi, nuova compagna dello sportivo. Ha inoltre un ottimo rapporto sia con Ilary Blasi che con Chanel. Quest’ultima, in particolare, è fra le più care amiche di Melissa. Nell’aprile del 2023 era presente anche lei al party per i 18 anni dell’attrice insieme a Cristian.

In occasione della messa in onda delle prime puntate dei Cesaroni 7, il primogenito di Ilary e Totti ha voluto mostrare il suo sostegno nei confronti della fidanzata. Cristian Totti infatti ha pubblicato un frame della serie in cui appare Melissa Monti, scrivendo: “Ti amo”.

Di certo l’esperienza nella serie tv di Canale 5 rappresenta un ottimo trampolino di lancio per Melissa che si prepara a diventare una star. Le puntate, come anticipato da Claudio Amendola, seguono le vicende della famiglia della Garbatella diversi anni dopo la fine della serie, ormai diversi anni fa.

Del cast originario sono rimasti Claudio Amendola (Giulio Cesaroni), Matteo Branciamore (Marco Cesaroni), Niccolò Centioni (Rudy Cesaroni), Ludovico Fremont (Walter Masetti), Elda Alvigini (Stefania Masetti). Accanto a questi personaggi cult troviamo le new entry rappresentate da Melissa Monti, che veste i panni di Caterina, ma anche Marta Cesaroni (Valentina Bivona), la figlia di Marco e Eva, Virginia (Marta Filippi), nuova compagna di Marco, Carlo (Ricky Memphis).