Melissa Monti nei Cesaroni, il messaggio d’amore di Cristian Totti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nel cast dei Cesaroni c’è anche lei, Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti che nella serie ambientata alla Garbatella veste i panni di Caterina. Un personaggio che nel corso delle puntate avrà sempre più un ruolo centrale e che segna un traguardo importante nella carriera di Melissa.

Il messaggio d’amore di Cristian Totti per Melissa Monti

I Cesaroni sono tornati con tantissime nuove storie, intrighi e momenti emozionanti. La serie tv ha riportato sul piccolo schermo alcuni fra i personaggi più amati, da Marco Cesaroni a Walter, sino a Mimmo. Non solo, lo show ha anche introdotto nuovi protagonisti fra cui spicca proprio Caterina, interpretata da Melissa Monti.

L’attrice che presta il volto alla giovane, che vedremo muoversi fra i corridoi della scuola della Garbatella, è la fidanzata di Cristian Totti. Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti è innamoratissimo della sua ragazza e all’esordio della serie tv su Canale 5 ha voluto mostrarle il suo sostegno.

In occasione della messa in onda della serie tv, Cristian ha pubblicato nelle Stories di Instagram il frame che ritrae Melissa nei panni di Caterina. “Ti amo”, ha scritto il figlio di Ilary e Totti, aggiungendo un cuore. I due sono legati da circa tre anni e sono più innamorati che mai.

Melissa è stata spesso avvistata a cena in compagnia di Totti e Noemi Bocchi, inoltre è stata nel pubblico dell’Isola dei Famosi quando Ilary era alla conduzione. La coppia condivide l’amore per i viaggi e per lo sport, con scatti pubblicati su Instagram che raccontano un legame forte e indissolubile.

Melissa Monti chi interpreta nei Cesaroni

Ne I Cesaroni 7, Melissa Monti veste i panni di Caterina, compagna di scuola di Marta, la figlia di Eva e Marco arrivata a Roma dagli Stati Uniti. Nelle prime puntate della serie televisiva abbiamo scoperto la ragazza che, nel corso dello show, avrà un ruolo sempre più centrale.

Nella scuola si muovono anche Rudy, secondogenito di Giulio Cesaroni, diventato il bidello dell’istituto, e Mimmo, che il pubblico ha conosciuto quando era piccolissimo e che è cresciuto nel corso delle stagioni. Oggi il personaggio, interpretato da Federico Russo, veste i panni di un professore di sostegno.

L’esordio della nuova stagione dei Cesaroni ha ottenuto ascolti record. Il pubblico, nonostante i vari cambiamenti nel cast e l’assenza di diversi personaggi storici, ha creduto nel ritorno della famiglia più amata d’Italia. La serie tv ha registrato la bellezza di 3.486.000 spettatori, con uno share del 22.64%. Ai telespettatori è piaciuto ritrovare Giulio Cesaroni e i suoi figli alle prese con amori, problemi economici, segreti e intrighi. Ma in tanti hanno anche apprezzato i nuovi personaggi e le possibili trame che scopriremo nelle prossime settimane quando la storia prenderà davvero il via.

Modella e attrice, Melissa ha studiato molto per arrivare a ottenere un ruolo così importante che potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera. Alle spalle ha un ottimo curriculum. Ha infatti recitato anche nel film La grande bellezza e in Il tredicesimo apostolo.