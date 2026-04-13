Chi è Matteo Branciamore, l’attore che interpreta Marco Cesaroni

Matteo Branciamore è l'attore che veste i panni di Marco Cesaroni nella fiction I Cesaroni: il successo, i film e l'amore

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IPA Matteo Branciamore

Matteo Branciamore è uno fra gli attori più amati di sempre, protagonista della serie I Cesaroni e I Cesaroni – Il ritorno con il ruolo di Marco Cesaroni. Un personaggio che gli ha portato fortuna e a cui l’attore è legatissimo, ma che gli ha causato negli anni anche qualche problema.

La carriera di Matteo Branciamore

Classe 1981, Matteo Branciamore è nato a Roma e ha lasciato gli studi universitari presso facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza per dedicarsi alla recitazione. Ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione tra teatro e piccoli ruoli cinematografici, recitando in Come te nessuno mai e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino.

Il debutto in tv è arrivato nel 2001 con la fiction Sei forte maestro 2, in seguito ha recitato in Distretto di Polizia. La svolta però è stata rappresentata da I Cesaroni dove è stato scelto per vestire i panni di Marco Cesaroni, il primogenito di Giulio, innamorato della sorellastra Eva, impersonata da Alessandra Mastronardi.

Il successo, arrivato negli anni Duemila, è stato travolgente. Dal 2006 al 2014, Matteo Branciamore ha recitato il ruolo di Marco, lavorando a libri, spin-off della serie e incidendo la colonna sonora dello show. Terminata l’era dei Cesaroni, Matteo ha debuttato come conduttore in Comedy on the Beach su Comedy Central.

“Eravamo una sorta di Beatles: urlavano il nostro nome, aspettavano ore solo per vederci – ha svelato, ricordando quegli anni di fama -, ci rincorrevano ovunque per una foto. Per fortuna mentre la vivevo mi prendevo molto in giro, alla fama non ho mai creduto davvero. So che è tutto effimero nel nostro mestiere”

Il ruolo di Marco Cesaroni

Negli anni successivi alla fine de I Cesaroni, Branciamore ha lavorato per liberarsi dell’ombra di Marco, un personaggio che gli ha dato tanto, ma che era rimasto cucito su di lui come un’etichetta.

“Io non sono mai stato Marco, non ero così timido, introverso, romanticone”, ha raccontato più volte, sottolineando quanto fosse diverso dal primogenito di Giulio Cesaroni. Il cambio di rotta più evidente è stato rappresentato al film Enea di Pietro Castellitto, in cui ha interpretato un ruolo da antagonista.

“È normale, le persone si sono innamorate di quella serie – ha svelato -. Ho iniziato a recitare da ragazzino, non pensando minimamente al fatto che tutti per tutta la vita potessero seguire la mia crescita. Non è banale, in un Paese per cui sei eternamente giovane”.

Nel 2025 però Matteo Branciamore accettato di tornare nei panni di Marco per la settima stagione de I Cesaroni, intitolata I Cesaroni – Il ritorno.

La vita privata di Matteo Branciamore

E la vita privata? In passato Matteo Branciamore ha raccontato di aver vissuto una dipendenza dal sesso da cui è uscito, per fortuna, dopo un lungo percorso. “Il sesso era il mio pane quotidiano – ha spiegato -, ma ad un certo punto non lo gestivo più e mi è sfuggito di mano, non lo fermavo più. Non era una situazione sana. Se ti riconoscono è facile trovare quella che non vede l’ora di venire a letto con te. Non promettevo niente, mi volevo divertire, e lo dicevo. Su Facebook mi contattavano e si facevano avanti. Per fortuna ne sono uscito indenne”.

In passato è stato legato a Michela Quattrociocche e Nicola Mazzocato. Ha poi vissuto una love story con Benedetta Mazza. Oggi è innamoratissimo di Marta Filippi, doppiatrice e attrice che recita con lui ne I Cesaroni – Il ritorno.