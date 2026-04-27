I Cesaroni, arriva Rovazzi. E Amendola svela la verità sull’assenza di Micol Olivieri

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Ufficio Stampa Mediaset Fabio Rovazzi coi Cesaroni

Lunedì 27 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con I Cesaroni-Il ritorno, la nuova stagione della storica fiction su una delle famiglie più amate della televisione italiana. Alla regia e ancora una volta protagonista c’è Claudio Amendola, volto simbolo della serie nei panni di Giulio Cesaroni. E una guest star d’eccezione: Fabio Rovazzi.

I Cesaroni-Il ritorno, le anticipazioni della terza puntata

La bottiglieria di famiglia si trova ad affrontare un momento decisivo, mentre dentro casa i sentimenti si intrecciano e diventano sempre più difficili da gestire. Marta, interpretata da Valentina Bivona, si avvicina sempre di più a Olmo, che ha il volto di Andrea Arru, mentre Marco Cesaroni, alias Matteo Branciamore, tenta di riconquistarla con strategie sentimentali poco convincenti.

Anche Mimmo e Ines sembrano ormai sempre più vicini, mentre Adriano affronta i suoi primi veri “guai di cuore”, complicati dall’intervento poco delicato dei nonni Giulio e Carlo (Ricky Memphis). A cambiare le carte in tavola l’arrivo di Fabio Rovazzi, amico di Marco, che porterà una svolta inattesa proprio nella vicenda del piccolo Adriano.

Nel nuovo episodio anche Walter (Ludovico Fremont) si trova a fare i conti con una realtà che cambia rapidamente. Il personaggio cerca di restare al passo tra imprevisti, nuovi legami e vecchie abitudini che sembrano non bastare più.

Virginia, invece, prova a ignorare un’intesa sempre più evidente con un amico, mentre Livia, interpretata da Lucia Ocone, continua a movimentare la quotidianità con i suoi piani imprevedibili e il suo stile inconfondibile.

Messaggi inattesi, verità che emergono e strategie spesso goffe accompagnano un episodio costruito su quell’equilibrio tipico della serie tra leggerezza e malinconia. La domanda resta sempre la stessa: quando il cuore cambia direzione, si può davvero fingere di non accorgersene? Nei Cesaroni, quasi mai.

Ed è proprio questo mix di ironia, nostalgia e dinamiche familiari a mantenere viva una fiction che continua a parlare a più generazioni.

Ufficio Stampa Mediaset

Le parole di Claudio Amendola sull’assenza di Micol Olivieri

Accanto alle vicende di scena, continua a far discutere anche l’assenza di Micol Olivieri, storica interprete di Alice Cesaroni, che non compare nella nuova stagione. Tanto da lanciare sui social una frecciatina durante la messa in onda della prima puntata della serie Mediaset.

Dopo le polemiche delle ultime settimane, Claudio Amendola ha affrontato direttamente la questione durante la sua ospitata a Non è la TV e spiegando perché il personaggio non sia stato incluso nel progetto.

“Non sento Micol dall’ultimo giorno di set dell’altra serie”, ha raccontato l’attore. “Credo che non sia stata proprio prevista nello sviluppo delle sceneggiature. Se ci fate caso è proprio il gruppo della famiglia di Lucia che non c’è, e questo per ovvi motivi”.

IPA

Una risposta che arriva dopo le dichiarazioni della stessa Micol Olivieri, che aveva ribadito di non essere stata ricontattata per questa nuova stagione, aggiungendo però che probabilmente non avrebbe comunque accettato di tornare dato che ormai non lavora più come attrice.

Amendola ha così chiuso con una battuta che non è passata inosservata: “Che ti devo dire, siamo stati premonitori visto che avrebbe detto di no”.