I Cesaroni slittano ancora e i fan protestano contro Mediaset

I Cesaroni 7 con Claudio Amendola continua a slittare: la serie amata di Mediaset non ha ancora una data ufficiale e i fan protestano sui social

Che fine hanno fatto i Cesaroni? Il ritorno dell’allegra famiglia romana capitanata da Claudio Amendola era il più atteso della stagione ma Mediaset ha scelto di posticipare più di una volta la messa in onda. Non c’è ancora una data ufficiale e le ultime indiscrezioni parlano di aprile come possibile partenza ma nulla è confermato. Intanto cresce la rabbia dei fan che sui social hanno alzato una vera e propria protesta contro l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

La protesta dei fan de I Cesaroni

Alcuni fan de I Cesaroni hanno invitato via Instagram a non seguire la seconda stagione di Vanina, la serie con Giusy Buscemi tornata di recente su Canale 5, nella fascia che – secondo loro – sarebbe spettata alla fiction con Claudio Amendola.

“L’attesa di questo ritorno è enorme. – si legge nel post polemico – Questa attesa che dura ormai da un anno andrebbe sfruttata invece si preferisce allungare il brodo, considerando una serie di successo come I Cesaroni come se fosse l’ultima ruota del carro e dando la priorità a serie che, con tutto il rispetto, non sono minimamente paragonabilia livello di numeri”.

Da qui l’appello: “Per questo invitiamo tutti a non guardare e boicottare Vanina. In questo semplice modo manifesteremo il nostro dissenso per far capire a tutti che I Cesaroni meritano rispetto”.

La produzione è pronta: le riprese sono terminate da tempo, il montaggio è completo, ma la strategia editoriale di Canale 5 e i palinsesti primaverili tengono la fiction praticamente in sospeso.

E così, in attesa di capire il destino di Giulio e della sua famiglia, il pubblico si scatena sui social, condividendo ansie, teorie e desiderio di scoprire finalmente quando torneranno le amate avventure de I Cesaroni.

Quando inizia I Cesaroni 7

Annunciato per l’inizio del 2026, l’appuntamento con la settima stagione de I Cesaroni è stato posticipato a marzo e poi messo nuovamente in discussione. Tanto che al momento non vi è traccia in palinsesto.

Ora alcuni rumors parlano della data di lunedì 13 aprile ma nessuna conferma è ancora arrivata da Mediaset. La programmazione prevede sei serate complessive, con due episodi da 50 minuti ciascuno per serata, per un totale di dodici episodi. Senza ulteriori raddoppi settimanali, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 18 maggio.

Un’eventuale collocazione primaverile dovrà fare i conti con una platea televisiva ridotta, mentre un eventuale rinvio all’autunno rischierebbe di suscitare ulteriori malumori.

Di cosa parla I Cesaroni 7 – Il ritorno

Ambientata dieci anni dopo gli eventi della sesta stagione, la nuova avventura de I Cesaroni riparte dalla Garbatella e dalla storica bottiglieria di famiglia, cuore pulsante delle vicende. Sulla trama, tuttavia, la produzione mantiene il massimo riserbo.

Accanto a Claudio Amendola torneranno diversi volti storici della serie: Matteo Branciamore (Marco), Ludovico Fremont (Walter), Niccolò Centioni (Rudi), Federico Russo (Mimmo), Elda Alvigni (Stefania), Maurizio Mattioli, Rita Savagnone, Emanuele Vezzoli e Giancarlo Ratti.

Non mancheranno però assenze importanti. Nella settima stagione non compariranno Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva) e Micol Olivieri (Alice), così come Max Tortora (Ezio).

A segnare profondamente il ritorno della serie è anche la scomparsa di Antonello Fassari, l’indimenticabile Cesare Cesaroni. “È insostituibile”, ha dichiarato Amendola, sottolineando l’impatto emotivo che la sua perdita ha avuto su tutta la produzione.

La nuova stagione punterà anche su diversi ingressi nel cast. Ricky Memphis interpreterà Carlo, padre di Virginia e futuro consuocero di Giulio, mentre Lucia Ocone vestirà i panni di Livia, nuova socia della bottiglieria. Marta Filippi sarà Virginia, mentre Valentina Bivona darà il volto a Marta Cesaroni, figlia di Eva.

Tra i personaggi più giovani spiccano Andrea Arru, che interpreterà Olmo, ragazzo neurodivergente, e Chiara Mastalli nel ruolo di sua madre Ines. Non mancheranno infine alcune guest star: nel corso delle dodici puntate sono attesi Fabio Rovazzi e Paolo Bonolis, che appariranno nei panni di se stessi.