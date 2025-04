Funerali Antonello Fassari, l’ultimo saluto di Claudio Amendola: “Non ero pronto”

Fonte: Ansa I funerali di Antonello Fassari

Che amarezza: questa è la frase che ci ripetiamo negli ultimi giorni, dopo aver appreso della scomparsa di Antonello Fassari, morto il 5 aprile a Roma. Oggi 8 aprile i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma, alla presenza di amici e familiari. Per l’ultimo saluto, presenti i “Cesaroni”: Claudio Amendola non era pronto a dire addio al suo amico di sempre, più di un collega. Un vero fratello, proprio come nella serie.

Funerali Antonello Fassari, l’ultimo saluto di Claudio Amendola

Nell’immaginario collettivo, oggi stiamo salutando l’attore e i tanti personaggi che ha portato sullo schermo negli anni, come Cesare Cesaroni e quel motto, divenuto poi vero e proprio tormentone, “che amarezza”. E c’è più di un pizzico di amarezza nel dare l’ultimo saluto a un grande attore, proprio a un passo dal ritorno sul set de I Cesaroni. I funerali nella Chiesa degli Artisti alle ore 11, niente diretta televisiva.

Fonte: Ansa

All’uscita della Chiesa degli Artisti, ci sono le persone, un gruppo contenuto in attesa di dare l’ultimo saluto all’attore. Tanti i presenti, a partire da Claudio Amendola: “Non ero preparato. Mi stavo preparando, ma non ero pronto ancora. È molto difficile ed è molto complicato che in questi giorni, per ironia della sorte o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni. La concomitanza è davvero terribile. Da una parte mi fa sorridere, perché Antonello ci avrebbe sorriso”.

E ha aggiunto: “Sto aspettando il momento in cui mi ritorna il sorriso perché so che lui sta sorridendo in questo momento. È una bella botta. Era un uomo straordinario. Sinceramente, era l’amico col quale avrei voluto invecchiare e invece no. Siamo stati fratelli sul set e anche in questi dieci anni, avevamo una confidenza che va al di là dell’amicizia“.

I colleghi presenti

Fonte: Ansa

Per dare l’ultimo addio all’attore, morto il 5 aprile (era malato da tempo di angina pectoris, ma non si conoscono ufficialmente le cause della morte), presente la famiglia, tra cui il fratello Claudio Fassari, che lo ha definito il “sorriso di Roma”. Più di un attore, un vero personaggio, ma soprattutto una persona sempre gentile e affabile: a lui sarà dedicata la nuova stagione de I Cesaroni, che vede il ritorno di alcuni attori del cast storico. E ancora ricordi, che non sono frasi di circostanza, bensì veri e propri elogi a un grande attore. “Era una persona fantastica, un attore straordinario, era un amico. Ho passato tanti momenti con lui, non ne sceglierei uno”, ha detto Cesare Bocci, raggiunto dai cronisti.

Fonte: Ansa

Attonito invece l’attore Max Tortora, anche lui parte del trio de I Cesaroni con il personaggio di Ezio Masetti, che ha preferito non fermarsi troppo con i cronisti e schivarli, dirigendosi verso la Chiesa. “Antonello se n’è andato troppo presto. Ci ha fatto un brutto scherzo”, e poi, indicando le persone presenti, i tanti fan dell’attore: “Visto quanto era amato?”. Anche Ludovico Fremont (Walter Masetti nella serie) ha confermato che la stagione sarà dedicata interamente a lui e al ricordo di Cesare Cesaroni. Con Antonello Fassari, va via un pezzo d’infanzia per molti di noi, ed è proprio il caso di dire “che amarezza”.