Chi è Marco Caltagirone, il marito di Pamela Prati

editato in: da

Pamela Prati è innamorata e il fortunato si chiama Marco o Mark Caltagirone.

I due dovevano sposarsi l’8 maggio 2019 a Roma, poi a Prato. Ma il matrimonio è stato rinviato e il mistero sull’esistenza del fidanzato della Prati s’infittisce sempre più.

Ma procediamo con ordine.

La showgirl aveva confessato inizialmente a Un Giorno da Pecora che si sarebbero sposati a fine marzo. E così è stato, almeno a quanto dichiarato dalla Prati a Domenica In durante la puntata del 31 marzo, ma la cerimonia si è svolta in forma privata.

Il riserbo è stato così stretto che qualcuno ha sollevato dei dubbi sulle nozze e su Marco Caltagirone che non è mai intervenuto a commentare il fidanzamento e il matrimonio con la showgirl. Ora però ha rotto il silenzio con una lettera resa pubblica durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Intanto, Pamela Prati ha deciso di affidare ad altri la sua difesa nei confronti di chi l’accusa che il suo matrimonio è una montatura per far parlare di sé. Nel frattempo la showgirl ha anche accusato un malore per quanto avvenuto.

A conferma dello stato di prostrazione della Prati per le insinuazioni sulle nozze con Caltagirone, è intervenuta l’agente Pamela Perricciolo che al magazine Oggi ha dichiarato: “La Prati non si alza dal letto da tre giorni e da una settimana non mangia. Sta male”.

La Prati è molto dimagrita e ha confessato a Silvia Toffanin di essere stata anche minacciata con l’acido per queste nozze che in molti hanno messo in dubbio.

Chi è Marco Caltagirone

Imprenditore di successo conosciuto in tutta Roma e con affari in giro per il mondo, Mark – così come si fa chiamare dagli amici – ha rubato il cuore della showgirl sarda, tanto che per amore suo la Prati ha deciso di trasferirsi all’estero ed è diventata mamma.

Al settimanale Chi, la star 60enne ha confidato di avere due bambini in affido, raccontando di aver creato una famiglia dopo l’incontro, otto mesi fa, con l’uomo della sua vita. Affascinante, cosmopolita e molto attento alla privacy, Marco Caltagirone ha un profilo Instagram in cui però non mostra mai il suo viso. Scorrendo le immagini però possiamo scoprire la sua vita fatta di viaggi all’estero e location da sogno.

Cinquantatré anni e un cognome importante, Marco Caltagirone è nato nella Capitale e quando aveva solamente vent’anni si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha conseguito la laurea e ha iniziato a fare carriera. La svolta però è arrivata con la costruzione di alcuni oleodotti in Libia e con l’apertura di cantieri in Corsica e in Cina, dove ha realizzato ospedali e centri commerciali.

Negli ultimi anni ha lavorato moltissimo in Albania, dove qualche mese fa è stato premiato come miglior imprenditore italiano, annunciando anche l’inizio di nuovi lavori in Giappone e in Canada per lo sviluppo di innovativi quartieri residenziali.

“Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta – ha confessato Pamela Prati al settimanale di Alfonso Signorini -. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo”.

Affascinante e deciso, Marco Caltagirone è riuscito a vincere qualsiasi resistenza in Pamela Prati e la showgirl, follemente innamorata dell’imprenditore edile, ha deciso di creare con lui una famiglia. “Abbiamo preso due bambini in affido e non posso ancora dire molto, già sto dicendo troppo, forse – ha aggiunto -, ma abbiamo due bambini in affido fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.