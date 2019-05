Chi è Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko

editato in: da

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni.

Biondissima, affascinante e pronta per il successo, ha ereditato la bellezza della mamma e l’intraprendenza del suo papà. Nata nel 2000, ha celebrato i 18 anni con un party a Villa Buonaccorsi, splendida location nella Marche, dove la Stefanenko vive da anni insieme a tutta la sua famiglia. Sasha attualmente si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti, dove studia in un liceo di Los Angeles, parla perfettamente non solo l’italiano e l’inglese, ma anche il russo, lingua d’origine della madre.

Studentessa modello, nel tempo libero sfila sulle passerelle e pratica nuoto a livello agonistico. Su Instagram è una vera star, con migliaia di follower e foto che raccontano la sua vita straordinaria negli States. Sempre sorridente e impeccabile, Sasha Sabbioni sembra davvero una ragazza perfetta.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti con due genitori così. Classe 1971, Natasha Stefanenko è una modella, personaggio televisivo e attrice, che unisce la passionalità italiana con la bellezza russa. Occhi cerulei e capelli biondi, ha conquistato le passerelle quando era giovanissima, approdando poi in tv con programmi di successo. Oggi è una star di Instagram e dispensa consigli di lifestyle, bellezza e benessere sul suo blog. Nel 1995 ha sposato Luca Sabbioni, modello laureato in Giurisprudenza che, grazie all’esperienza vissuta nel mondo della moda, ha deciso di trasformarsi in un imprenditore.

Entrambi sono belli, di successo, ma soprattutto innamorati e legatissimi alla figlia Sasha. “Ho capito che l’amore è un lavoro, non un elettrodomestico – aveva raccontato Natasha Stefanenko qualche tempo fa, parlando del marito -: se si rompe, va riparato, non buttato via. Purtroppo è più facile girare i tacchi che avere la pazienza di aggiustare un rapporto”.

“La nostra storia è nata da una scommessa – aveva confidato ad Oggi -: Luca mi vide sfilare e disse a un suo amico: “ti giochi una pizza che me la porto a letto in 48 ore?” Naturalmente, perse la scommessa”. Nel 2000, quando è nata Sasha, la coppia ha vissuto un periodo di crisi: “Io ero fuori di testa: avevo gli ormoni che scoppiettavano, non ne volevo sapere del sesso, non m’importava nessuno fuorché della piccola”.

La Stefanenko, ospite a Vieni da Me il 21 maggio 2019, ha raccontato ancora una volta del suo incontro con Sabbioni e della sua Sasha.