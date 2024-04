Anticipazioni Pechino Express: cosa succede nell’ottava puntata di stasera 25 aprile

Fonte: Ufficio stampa Sky Costantino Della Gherardesca

Ultimi colpi da sferrare per i partecipanti di Pechino Express 2024. La puntata in onda stasera, giovedì 25 aprile, è sicuramente una delle più attese oltre ad essere quella che decreterà i semifinalisti di questa edizione dello show di Sky realizzato da Banijay Italia. Tra prove faticose quanto emozionanti, le coppie in gara dovranno sfidarsi ancora una volta a suon di passaggi e prove per superare l’ottava tappa di un viaggio difficile da dimenticare. Ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo stasera, 25 aprile.

“Pechino Express”, anticipazioni del 25 aprile

Grande fermento per questa ottava tappa della Rotta del Dragone, che permette alle cinque coppie rimaste in gara di proseguire il loro viaggio in Sri Lanka e, nel caso superassero indenni le prove e la classifica, di accedere alla tanto agognata semifinale.

Questa volta, i concorrenti dovranno percorrere i 387 km che separano l’antica fortezza di Galle dalla città eterna di Kand: una tappa molto lunga, che anche a causa di alcune incomprensioni metterà a dura prova la resistenza psicologica di ogni concorrente. Tra panorami che lasciano a bocca aperta e sconfinate piantagioni di tè, i concorrenti dovranno scattare bellissime foto “acchiappa like” nelle location più “instagrammabili” della costa singalese.

Il gioco degli elefanti

Ma non è finita qui. Oltre a dover immortalare i paesaggi più belli, le prime tre coppie si sfideranno nel gioco degli elefanti all’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa. Una prova amatissima e molto conosciuta dai fan di Pechino Express. Si prosegue poi con una lunga e faticosa salita che porterà i viaggiatori fino al ponte dei Nove Archi, attraversato dalla ferrovia panoramica che collega Ella a Kandy, dove dovranno superare una prova alla scoperta delle piantagioni da tè del Paese.

Le regole sono sempre le stesse: uno zaino a testa con una dotazione minima e un euro al giorno a persona, le coppie dovranno impegnarsi per trovare passaggi e sfidare i propri limiti per arrivare al traguardo e saltare sull’iconico tappeto rosso.

“Pechino Express”, le cinque coppie in gara

Dopo la scorsa tappa non eliminatoria, sono ancora cinque le coppie che proveranno ad aggiudicarsi la semifinale: Damiano e Massimiliano Carrara I Pasticceri, Artem e Antonio Orefice I Fratm, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo Le Amiche, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi Italia Argentina e Megan Ria e Maddalena Svevi Le Ballerine.

Una gara che ha acceso amicizie e rivalità, in cui le coppie rimaste sono ben consapevoli di dover mettercela tutta per vincere contro i propri rivali, che anche quest’anno non si sono tirati indietro nella competizione, anche eliminando coppie fortissime e che chiunque avrebbe immaginato in finale.

Quando e dove va in onda Pechino Express

La nuova puntata di Pechino Express va in onda in esclusiva su Sky e in contemporanea streaming su NOW. Per chi volesse vederlo in un altro momento, o recuperare le puntate precedenti, tutte le tappe sono disponibili on demand e successivamente al giorno di messa in onda. L’orario è fissato, come sempre, alle 21,15, mentre la conduzione è affidata a Costantino Della Gherardesca insieme al suo fedele inviato Fru.