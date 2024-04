Fonte: IPA Costantino Della Gherardesca e l'inviato speciale Fru

Un viaggio avventuroso, prove difficilissime e un percorso al limite della sicurezza: le coppie di Pechino Express arrivano in Laos, proseguendo il faticoso viaggio lungo la Rotta del Dragone che riprende in un Paese incredibile in cui la natura è ancora padrona di tutto. La puntata del 4 aprile va in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, mentre le coppie iniziano a entrare in contatto con un nuovo territorio che li metterà di fronte a tradizioni e contrasti cui dovranno abituarsi presto se vogliono percorrere rapidamente i 263 chilometri che separano Muang Xai da Luang Prabang, individuato come traguardo di puntata.

Pechino Express, le anticipazioni del 4 aprile

Prosegue il percorso delle coppie di Pechino Express rimaste in gara, che giungono finalmente in Laos e procedono rapidamente verso la finale che si avvicina sempre di più nonostante la meta sembri sempre più lontana. Dopo la seconda puntata che ha previsto una nuova eliminazione, con Nancy Brilli e Pierluigi Iorio de I Brillanti che hanno dovuto lasciare per sempre la competizione, sono aperte le rivalità tra le coppie che sono rimaste in gara e pronte a tutto pur di strappare la vittoria.

Alla partenza della quinta tappa, la prima nel Laos, troviamo: Fabio ed Eleonora Caressa che formano I Caressa, tra i protagonisti della quarta tappa; i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara I Pasticcieri; Artem e Antonio Orefice I Fratm; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini I Giganti; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo Le Amiche, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi Italia Argentina, e Megan Ria e Maddalena Svevi Le Ballerine.

Da dove parte la quinta tappa

L’avventura laotiana inizia dalla pagoda Phu That a Muang Xai con l’obiettivo di raggiungere il villaggio di Nasiengdy, in cui la prima coppia che firmerà il libro rosso sarà immune e avrà diritto all’accesso alla puntata successiva mentre i secondi arrivati otterranno una posizione in classifica. Ad aspettare tutti i viaggiatori, come di consueto, ci saranno le sfide continue ed estenuanti pronte e metterli a dura prova sia sotto il profilo fisico che psicologico.

Le coppie, come sempre, saranno provviste di uno zaino contenente la dotazione minima e un euro al giorno in valuta locale: l’obiettivo è il tappeto rosso a Luang Prabang, traguardo di puntata nonché Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Qui verrà svelato il contenuto della busta nera che stabilirà se la tappa è eliminatoria o no, determinando il destino delle coppie ancora in gara. Cosa ne sarà del loro lungo percorso che conduce alla meta? Non è comunque certo che alla fine della tappa ci siano due concorrenti costretti a lasciare il gioco. Il loro destino è tutto incluso all’interno della famigerata busta nera, da aprire solo alla fine del difficilissimo percorso.

Quando e dove va in onda Pechino Express

La nuova puntata di Pechino Express va in onda in esclusiva su Sky e in contemporanea streaming su NOW. Tutte le tappe sono disponibili on demand e successivamente al giorno di messa in onda. L’orario è fissato, come sempre, alle 21,15, mentre la conduzione è affidata a Costantino Della Gherardesca.