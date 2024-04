Pomeriggio Cinque, “Simona Branchetti al posto di Myrta Merlino”

Ancora una volta si torna a parlare di una possibile sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Erano già venuti fuori due nomi, uno dei quali smentito dalla diretta interessata, e a questi se ne aggiunge adesso un terzo. Secondo un’indiscrezione di TvBlog, infatti, a prendere il posto della giornalista potrebbe essere la collega Simona Branchetti, che ha condotto Morning News ed è già stata nello studio che un tempo era la casa di Barbara D’Urso. Al momento nessuna smentita dalla giornalista.

L’indiscrezione su Simona Branchetti a Pomeriggio Cinque

“Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, per Simona Branchetti sarebbe in arrivo la definitiva promozione su Canale 5“, si legge sul sito che riporta la possibilità di una sostituzione – l’ennesima – a Pomeriggio Cinque. Stando a quanto si legge “La stagione 2024-2025 dovrebbe rappresentare la svolta professionale per la Branchetti, che dal 2007 lavora nell’azienda televisiva di Cologno Monzese, dopo gli inizi a Sky”.

La giornalista è già un volto noto di Mediaset. L’abbiamo vista per anni alla conduzione di Morning News e nel periodo natalizio a cavallo tra il 2021 e il 2022 aveva già sostituito l’allora padrona di casa, Barbara D’Urso, proprio al timone di Pomeriggio Cinque. Una nuova indiscrezione che fa eco a quelle già riportate nei mesi scorsi, come recitava Dagospia: “I dati di ascolto parlano chiaro: Pomeriggio Cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale”.

Un nuovo programma per Myrta Merlino

Si era già parlato della possibile sostituzione di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque dopo una stagione che non avrebbe soddisfatto le aspettative in fatto di ascolti, citando nomi come quello di Cesara Buonamici, già volto del TG5 e ultima opinionista del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Accanto al suo nome aveva fatto capolino anche quello di Veronica Gentili, attualmente al timone de Le Iene ma che prontamente aveva smentito tutto sottolineando come non fosse un format che sente nelle proprie corde.

L’indiscrezione di TvBlog, però, aggiunge un elemento in più rispetto alla possibilità di un cambio di rotta nel talk pomeridiano targato Mediaset. Per Myrta Merlino non si tratterebbe di una “punizione” (sarebbe ingiusto pensarlo), piuttosto di un ritorno alle origini del suo approdo al Biscione: “L’ex conduttrice de L’Aria che tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino”.

Non ci è dato sapere quale sia il destino della giornalista, almeno per il momento. L’unica certezza è che Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato di non avere difficoltà nell’apportare cambiamenti, talvolta anche drastici, sulle reti Mediaset, come del resto si è visto con la “cacciata” di Barbara D’Urso o come la recentissima sostituzione di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, adesso condotta da Vladimir Luxuria tra qualche polemica. Staremo a vedere.