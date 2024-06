Myrta Merlino chiude Pomeriggio Cinque: “Alla fine di questa corsa”

Fonte: IPA Myrta Merlino

La prima edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione si è chiusa con la puntata del 14 giugno (almeno la versione tradizionale, perché dal 17 giugno ritroviamo Pomeriggio Cinque Estate): la conduttrice ci ha tenuto a fare i ringraziamenti per l’avventura che ha iniziato in Mediaset a inizio anno. L’attestato di stima da parte di Pier Silvio Berlusconi non manca, quindi rivedremo la conduttrice al timone del programma anche nella stagione televisiva 2024/2025.

Myrta Merlino chiude Pomeriggio Cinque: i saluti finali

Che Fantastica Storia è la Vita (brano indimenticabile di Antonello Venditti) in sottofondo in studio, e i ringraziamenti sinceri di Myrta Merlino per il pubblico che l’ha scelta e seguita dopo aver preso il posto di Barbara D’Urso. Il bilancio è positivo, stando alle parole di Pier Silvio Berlusconi: non c’è alcuna ragione per non proseguire su questa linea. E infatti la conduttrice si è congedata da Pomeriggio Cinque con una promessa.

“Siamo arrivati alla fine di questa corsa, di questa vera e propria maratona. In ogni maratona che si rispetti, conta la costanza, conta lo slancio, conta ogni centimetro di strada corso insieme”, il cammino è stato importante, tanti cambiamenti sono stati fatti e i risultati sono arrivati, con il tempo. “Abbiamo raccontato la vita così com’è, abbiamo scandagliato la cronaca in ogni suo aspetto. Abbiamo dato sempre tutte le notizie, quelle belle e quelle brutte, anche quelle che non piacevano ai diretti interessati, perché siamo dei giornalisti ed è quello che ci tocca fare”.

La nuova linea editoriale di Pomeriggio Cinque ha raccolto critiche positive (e non): come ogni cambiamento, c’è bisogno di tempo per assimilarlo, tenendo presente che per anni il pubblico di Canale5 ha avuto la D’Urso come riferimento. “In tanti, ci avete accompagnato e avete creduto in questo nuovo corso di Pomeriggio Cinque. E vi voglio ringraziare. Sono fiera di essere entrata a casa vostra e nelle vostre vite. Ringrazio l’editore, l’azienda, tutta la squadra che ci ha messo in grado di stare qui per 200 puntate”.

Myrta Merlino tornerà a condurre Pomeriggio Cinque?

La sedicesima stagione di Pomeriggio Cinque è iniziata con un grande stacco rispetto al passato: molto è stato rinnovato, ma lo share alla fine si è stabilizzato (senza mai grandi picchi), nonostante i problemi iniziali (come la sostituzione del regista). Tanto che Pier Silvio Berlusconi stesso, nell’incontro con la stampa a giugno 2024, ha detto: “Non abbiamo motivi per non riconfermarla alla conduzione”, riferendosi proprio alla Merlino.

Quando inizia Pomeriggio Cinque Estate

“Per questa grande avventura, vi ringrazio e vi abbraccio. Ci rivediamo molto, molto presto”, ha detto Myrta Merlino nei saluti finali, e non c’è alcun motivo di pensare che non tornerà a settembre. Dal 17 giugno, Simona Branchetti prende il posto di Myrta Merlino: la versione estiva di Pomeriggio Cinque terrà compagnia al pubblico per tutta l’estate. L’appuntamento è giornaliero, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.45. C’è solo un unico dettaglio che vale la pena di notare: nessuna scritta “ci vediamo a settembre”. Probabilmente perché il programma continua, e non c’è alcun dubbio, in ogni caso, sul volto che ritroveremo in autunno.