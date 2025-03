Myrta Merlino soddisfatta del suo Pomeriggio Cinque: “Sta dando i suoi frutti”

Fonte: IPA Myrta Merlino

Sono passati già due anni dall’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La giornalista ha sostituito Barbara D’Urso, che è stata al timone del programma per ben quindici anni, fin dal suo esordio. Una svolta epocale per Canale 5 e le critiche e polemiche non sono mancate. Ma oggi la compagna di Marco Tardelli è più soddisfatta che mai anche se sul fronte ascolti tv viene battuta quotidianamente da La vita in diretta di Alberto Matano e continuamente si vocifera dell’arrivo di qualche sostituta.

Myrta Merlino contenta di Pomeriggio Cinque

“Sono contenta del lavoro fatto – ha dichiarato Myrta Merlino in un’intervista a Gente – Io e la squadra Video News abbiamo costruito un programma giornalistico che racconta ogni giorno il Paese così com’è, in modo autentico e rigoroso. Stiamo sulla notizia. Trattiamo tutti i colori della cronaca, da quella nera a quella rosa, più leggera. Una grande semina che sta dando i suoi frutti: abbiamo consolidato e intercettato il nostro pubblico, ma soprattutto dato una forte identità giornalistica al programma, come richiesto dall’azienda”.

Con queste parole la Merlino ha voluto smentire implicitamente i presunti malumori a Mediaset. Pare che qualcuno non abbia particolarmente gradito la grande libertà di Myrta, che in due anni si è assentata più volte dal programma, lasciandolo in mano ad altri. Ad esempio a Dario Maltese, che ha condotto di recente alcune puntate perché la sua collega era impegnata con alcune faccende private.

“Ci guarda un pubblico più giovane, più istruito. Essendo anche un programma di servizio stiamo diventando un punto di riferimento per chi deve segnalare e denunciare truffe o cose che non vanno. La mia mission è informare, dare messaggi, offrire un contenitore giornalistico senza dimenticare le sue origini di programma pop”, ha assicurato la presentatrice 55enne.

E ha aggiunto: “Mi spendo senza risparmiarmi, perdendoci anche il sonno. Ma quando vinci una battaglia tutto prende un senso. Dopo due anni posso dirlo? Vado fiera di ciò che facciamo“.

Nessun accenno al fatto che possa essere sostituita: ultimamente si è parlato dell’arrivo di Serena Bortone ma per il momento nulla di definitivo. Myrta Merlino affronterà la questione con Pier Silvio Berlusconi che, del resto, l’ha fortemente voluta dopo l’esperienza a La7.

Il sostegno di Marco Tardelli

Nella sua quotidianità Myrta Merlino può contare su un sostegno importante, quello del suo compagno, l’ex calciatore Marco Tardelli.

“Una roccia – ha detto – placa la mia smania di essere sempre sul pezzo e mi aiuta a ridimensionare problemi e preoccupazioni. Per tanti anni sentivo l’esigenza di sentirmi dire brava. Ora lo sento meno. Sono pacificata, ho imparato a gestire le cose buone e anche l’errore”.

Poi ha rivelato che “la forza attrattiva tra noi è forte e abbiamo diversità caratteriali che curano l’un l’altro. Lui mi fa bene con la sua calma, con l’equilibrio che possiede, io lo travolgo con la mia voglia di vivere”. Per ora la coppia non pensa al matrimonio anche se Myrta è più che mai convinta che “è Marco l’uomo con cui passerò il resto della mia vita”.