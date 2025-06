Il gesto di Barbara D’Urso dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Mentre Myrta Merlino saluta Pomeriggio Cinque, lasciando la conduzione del programma, non sfugge il gesto di Barbara D’Urso, ex conduttrice, legatissima alla trasmissione pomeridiana che ha guidato per tanti anni.

L’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Terminata la stagione televisiva, Myrta Merlino ha salutato i telespettatori annunciando l’addio a Pomeriggio Cinque. “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone”, ha detto la conduttrice, ringraziando anche il suo gruppo di lavoro e annunciando che non sarà al timone dello show nella prossima stagione.

“La televisione, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale. Per questo sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata in questo grande viaggio”, ha spiegato, ringraziando il pubblico, senza nascondere una certa emozione.

“Poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete e non ci mollate mai – ha concluso -. E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”.

Secondo quanto anticipato da Dagospia, Myrta Merlino passerà a Rete Quattro nella prossima stagione televisiva, sbarcando in una rete che si adatta meglio al suo stile giornalistico. Non è ancora chiaro chi guiderà Pomeriggio Cinque, anche se il toto nomi è già iniziato.

Il gesto di Barbara D’Urso

Di certo il nome maggiormente legato alla storia di Pomeriggio Cinque è quello di Barbara D’Urso che per anni è stata al timone del talk pomeridiano sbarcando nelle case di milioni di italiani. L’addio della presentatrice al programma è stato – non a caso – traumatico e doloroso. Nel 2023 infatti la D’Urso ha lasciato la guida di Pomeriggio Cinque dopo un annuncio ufficiale di Mediaset.

La scelta di non rinnovare la sua conduzione ha fatto soffrire molto la presentatrice, che non ha mai nascosto la sua profonda delusione al riguardo. Per questo a tanti non è sfuggito il gesto della D’Urso che, a poche ore dall’annuncio dell’addio di Myrta Merlino, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui indossa un abito con una scritta tanto semplice quanto significativa.

Si tratta di quel “Col cuoreee” con cui Barbara D’Urso chiudeva tutte le sue trasmissioni, dando appuntamento ai telespettatori alla puntata successiva. Di certo potrebbe essere un caso, ma molti sono convinti che la scelta di postare la foto con questa scritta sia un modo sottile per rimarcare il legame fra la D’Urso e Pomeriggio Cinque.

Per ora restano solo ipotesi, soprattutto perché la presentatrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Dopo la scelta di Mediaset di non assegnarle più programmi, la D’Urso ha cambiato vita, allontanandosi dal piccolo schermo. Si è trasferita a Londra per studiare inglese e ritrovare un po’ di serenità, per poi tornare in Italia, decisa a trascorrere il suo tempo circondata dall’affetto dei figli – Giammauro ed Emanuele nati dal matrimonio con Mauro Berardi – e soprattutto delle sue amate nipotine.