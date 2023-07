Barbara D’Urso: “Addolorata e umanamente delusa”. E punta al cinema

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso è tornata a parlare dell’addio a Mediaset. Dopo tanti anni in cui è stata regina incontrastata di Canale 5, con oltre tre programmi in contemporanea, la conduttrice è praticamente fuori dall’azienda di Cologno Monzese, dove ha debuttato giovanissima negli anni Ottanta. Un cambio di rotta improvviso che ha lasciato l’amaro in bocca alla presentatrice 66enne che, però, non ha alcuna voglia di andare in pensione, anzi. All’orizzonte di Carmelita tanti e nuovi progetti, tra cui il cinema.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset: le ultime dichiarazioni

“Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”, ha dichiarato Barbara D’Urso in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. La dottoressa Giò ha deciso di affidarsi a Lucio Presta, l’agente più potente della tv nonché marito di Paola Perego, anche se il contratto con Mediaset scade ufficialmente a dicembre. Sarà possibile un approdo in Rai come si mormora da settimane? Difficile dirlo, ma nell’ultimo periodo si è parlato spesso di un coinvolgimento a Ballando con le Stelle.

Un format che sarebbe perfetto per Barbara D’Urso, da sempre grande appassionata di danza (ancora oggi continua a praticare quotidianamente quella classica). “Su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita – ha assicurato – Che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo”.

Qualche tempo fa Milly Carlucci aveva invitato nel suo programma Barbara D’Urso in qualità di ballerina per una notte ma la napoletana è stata costretta a declinare l’invito a causa dei suoi impegni a Mediaset. In futuro potrebbe esserci: “Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte”.

“Milly Carlucci è molto convincente, però io in quel periodo ero obbligata a fare una scelta e quindi ho dovuto dire di no. Però la ringrazio per avermelo chiesto e, ripeto, è una trasmissione che guardo perché mi piace proprio. Mi piace, amo la danza, qualunque forma di danza”, ha ribadito Barbara D’Urso, che ha anticipato che un giorno spiegherà cosa c’è davvero dietro il suo addio a Mediaset. “I titoli dei giornali che mi danno per disoccupata? Non li leggo. Io so quale è la verità e la tengo per me, per adesso”.

“Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me… che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”, ha fatto sapere Barbarella.

In merito al meme con le mani giunte in preghiera al funerale di Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso ha invece precisato: “Io ero in chiesa. Quando vado in chiesa e viene alzato l’ostensorio, il calice, io prego e prego a mani giunte. Sono libera di pregare come e dove voglio. Credo molto nelle energie belle, e quando entro in una chiesa, in alcuni momenti, sento un’energia bella e quindi mi va di pregare”.

Barbara D’Urso dopo Mediaset: i progetti della conduttrice

Cosa farà Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset? Nel suo futuro professionale ci sarebbe prettamente la recitazione, che non ha mai lasciato del tutto nonostante l’impegno quotidiano in televisione. “La recitazione non l’ho trascurata, c’è sempre stato un pezzettino di recitazione, una fiction, o un cameo in un film, il doppiaggio e adesso il teatro, perché ho un pochino più di tempo”.

“Il mio sogno da sempre è Pedro Almodóvar o Ferzan Özpetek, li amo moltissimo. Ci sono tantissimi nuovi registi con cui mi piacerebbe tanto sperimentare e che loro sperimentassero me. Sa che il cinema ha anche un po’ la puzza sotto al naso, no? Ci vorrebbero registi coraggiosi come Pupi Avati, che è riuscito a far recitare Iva Zanicchi o Katia Ricciarelli, che magari non avreste mai immaginato in un ruolo serio o drammatico”.

Barbara D’Urso a Belve? La foto con Francesca Fagnani

Nei prossimi mesi non è esclusa un’intervista di Barbara D’Urso a Belve: l’ormai ex volto Mediaset ha condiviso sui social network uno scatto insieme a Francesca Fagnani, che ha mandato in fibrillazione tutti i fan. Al momento non ci sono conferme o smentite a riguardo.