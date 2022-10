Lutto a “Un posto al sole”: è morto il creatore Wayne Mark Doyle. Il dolore del cast

Lutto per gli attori e tutta la produzione di Un posto al sole, che hanno perso il loro “papà televisivo”: Wayne Mark Doyle, ideatore della soap 26 anni fa, è scomparso nelle scorse ore. Tanti i messaggi di cordoglio dai protagonisti della storica serie, la più longeva del nostro paese. Lui stesso ha voluto lasciare una lettera, piena di splendide parole, ai suoi collaboratori. Lo show spegnerà 26 candeline proprio il prossimo 21 ottobre.

Scomparso il creatore di “Un posto al sole”

Addio a Wayne Mark Doyle che, insieme Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta, aveva creato la soap di Rai 3 Un posto al sole, la più longeva del nostro paese, che sta per compiere 26 anni dalla prima messa in onda. Non sono state svelate le cause della morte, ma si parla di una malattia della quale soffriva da tempo.

Doyle aveva lavorato anche come produttore della serie originale, Neighbours, il format australiano che ha reso famose Kylie Minogue, Margot Robbie e Natalie Imbruglia, mai trasmesso in Italia, ma dalla cui impostazione nacque appunto Un posto al sole.

Fu lui, insieme a un team di autori italiani, a dare il via alle riprese della prima soap opera interamente prodotta in Italia, realizzata dal Centro di produzione Tv Rai di Napoli. Grazie a lui abbiamo potuto conoscere gli inquilini di Palazzo Palladini, set della serie, che ci accompagnano quotidianamente da quasi tre decenni.

Dai sobborghi australiani alle strade di Napoli, l’idea era quella di raccontare il contesto cittadino attraverso la vita di tutti i giorni di diversi nuclei familiari. Per il resto le due soap hanno avuto sviluppi diversi, seppur egualmente fortunati. Neighbours, dopo 38 anni, ha detto addio al suo pubblico nel 2022, con un grande finale, che ha visto tra le guest star anche Kylie Minogue nei panni che la resero celebre prima del suo debutto nel mondo della musica.

Tantissimi gli attori che abbiamo conosciuto anche grazie a Un posto al sole, e tanti di loro hanno voluto ringraziare Wayne Mark Doyle per questa occasione. Solo pochi mesi fa il cast aveva detto addio a una delle attrici più amate, Carmen Scivittaro, scomparsa dopo una lunga malattia.

L’ultimo saluto a Wayne Mark Doyle

Sulla pagina ufficiale Facebook di Un posto al sole è stata pubblicata una dedica da parte di tutti gli attori della serie per l’autore tv scomparso oggi: “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole. Oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto”.

Il riferimento è proprio alla lunga lettera d’addio che Doyle ha scritto ai suoi collaboratori, pochi giorni prima di morire: “Ridere spesso e tanto, conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli, guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici, lasciare il mondo un po’ meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata, sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra”.

Parole splendide, che ancora una volta ci ricordano la sensibilità di un uomo, andato via troppo presto, ma che attraverso la sua arte e il suo modo di raccontare la vita, ha lasciato un segno in tutti noi. Tantissimi, infatti, sono anche i messaggi di cordoglio da parte dei fan della serie.

“Wayne, solo un cosa… mi hai svoltato la vita – ha scritto l’attore Alberto Rossi – Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra”.