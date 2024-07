Furkan Palali a Ballando con le stelle: la star di Terra Amara nel cast

Fonte: IPA Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le stelle si annuncia decisamente come un appuntamento imperdibile. Nel cast dello show condotto da Milly Carlucci dovrebbe infatti esserci anche Furkan Palali, volto amatissimo della soap Terra Amara.

Furkan Palali nel cast di Ballando con le stelle

Mancano ancora pochi mesi al ritorno in TV di Ballando con le stelle, ma il cast dello show è già quasi al completo. Milly Carlucci sembra intenzionata a fare le cose in grande e, dopo la presenza quasi certa di Federica Pellegrini, pare aver messo a segno un altro colpaccio: tra i ballerini dovrebbe infatti esserci anche uno dei volti più amati di Terra Amara, come riporta Davide Maggio.

“In pista, scenderà Furkan Palali, meglio conosciuto come Fikret di Terra Amara. Per il cast della nuova edizione, Milly Carlucci ha deciso quindi di attingere anche da Canale 5 inserendo un personaggio meno familiare per il pubblico di Rai 1. Peraltro, l’attore non è nuovo all’intrattenimento del sabato sera, avendo partecipato all’ultima puntata di questa stagione di C’è Posta Per Te” si legge sul portale. Una notizia che farà la gioia di moltissimi spettatori, che hanno sempre dimostrato grande affetto nei confronti dell’attore turco.

Chi è Furkan Palali, la star di Terra Amara

Furkan Palali è uno dei volti più amati della soap opera campione di ascolti Terra Amara, in cui veste i panni di Fikret. Nato nel 1986 a Konya, in Turchia, ha alle sue spalle un passato da modello e da giocatore di basket, sport che ha deciso di lasciare per dedicarsi agli studi universitari. Come attore, invece, ha preso parte a moltissime pellicole e progetti sul piccolo schermo nel suo Paese d’origine, dove è molto popolare. In Italia è stato già ospite di Verissimo e C’è posta per te, mentre qualche settimana fa ha preso parte all’ultimo BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento.

Proprio durante la kermesse, ha parlato della sua volontà di continuare a lavorare nel Belpaese: “Sono cinque mesi che studio l’italiano perché sto valutando dei progetti anche qui. Non si può dire ancora nulla, ma sto parlando con alcuni produttori. Spero di farmi conoscere con altri personaggi ma, in ogni caso, ricevo sempre tante attenzioni e tanto affetto, e non ho alcuna preoccupazione riguardo al fatto di essere associato al personaggio di Terra amara”. Parole che, lette oggi, suonano quasi come una profezia.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle

La squadra del nuovo Ballando con le Stelle, intanto, è quasi al completo. Del cast dovrebbero far parte la cantante Nina Zilli, l’attore e produttore Luca Barbareschi, la storica signorina buonasera Marina Morgan, il comico Francesco Paolatoni, la conduttrice Enrica Bonaccorti, il conduttore Massimiliano Ossini (già vincitore nel 2015 di Notti sul ghiaccio) e la campionessa Federica Pellegrini.

Nonostante si fosse parlato di una possibile partecipazione di Belen Rodriguez, visto l’imminente arrivo della showgirl sui canali del gruppo Warner Bros, l’ipotesi sembra ormai molto lontana. Più accreditata, invece, la presenza di Sonia Bruganelli che, secondo TvBlog, potrebbe fare la gioia dei fanatici del gossip in virtù della sua relazione con Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle.