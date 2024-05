Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme: la verità sul presunto “flirt”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e il presunto "flirt" con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati avvistati più di una volta insieme, in Spagna. È bastato questo per accendere il gossip su un presunto “flirt”, per il quale le virgolette sono d’obbligo. Il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto incriminate, ha interpellato però il maestro di danza di Ballando con le Stelle che ha precisato la natura del loro rapporto, smentendo di fatto le voci che avevano iniziato a circolare già lo scorso marzo.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in Spagna

“Weekend a Palma di Maiorca con bis al ritorno a Roma per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, fascinoso maestro di danza a Ballando con le stelle“, così ha riportato il settimanale Chi annunciando lo “scoop” nel suo ultimo numero. Weekend testimoniato da alcuni scatti che effettivamente ritraggono l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2024 e l’amato maestro di Ballando con le Stelle insieme in due diverse occasioni.

La Bruganelli, ormai ex moglie di Paolo Bonolis, è volata nell’isola spagnola (che nulla ha a che vedere con “l’altra” Isola) per trascorrere lì il ponte del Primo maggio. Con lei c’era l’amico e assistente Alessandro Boero oltre naturalmente lo stesso Madonia: qualche ora in spiaggia a ridere e scherzare insieme ad altri amici secondo i rumors potrebbero già essere una prova della presunta relazione.

Le foto, però, non si sono fermate qui e i due noti volti del piccolo schermo sono stati avvistati insieme anche in una seconda occasione, la domenica successiva, stavolta in Italia sotto casa del maestro di danza (a Roma) dopo un giro in automobile. Il settimanale ha sottolineato un presunto tentativo di “depistaggio” da parte dei due che sarebbero entrati separatamente nel palazzo per non farsi vedere insieme. Tutto questo secondo i malpensanti potrebbe essere una prova di quanto già spifferato da Dagospia all’inizio di marzo.

La verità sul presunto “flirt”

Che ci sia del tenero tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? La verità sarebbe tutt’altra, secondo quanto affermato dallo stesso volto di Ballando con le Stelle che si reca regolarmente in Spagna non per questioni “amorose”, bensì perché parte del cast dell’edizione spagnola del talent di danza condotto da Milly Carlucci (Bailando con las Estrellas).

“Sono single da quando sei-sette mesi fa mi sono lasciato con Ema Stokholma – ha raccontato Madonia, riferendosi alla relazione nata proprio a passo di danza negli studi di Ballando con le Stelle -. [Sonia Bruganelli, ndr] È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché e venuta a vedere Ballando. Era con altre persone. Abbiamo amici comuni, essendo un genitore preferisco passare con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per altri”.

Anche Sonia Bruganelli, intervistata da Casa Chi, ha tenuto a dare la propria versione dei fatti confermando quanto già detto dal maestro di danza: “Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”.