Fonte: IPA Demo Morselli

È stato a lungo lo storico direttore d’orchestra del Maurizio Costanzo Show. Lo abbiamo visto sorridere, lavorare in modo discreto, mettere la musica al centro di tutto. Nato il 12 novembre 1961 a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, Demo Morselli è in pensione: cosa fa oggi? E perché ha lasciato il mondo della TV anni fa, per poi fare ritorno? Lo ha svelato nel corso di un’intervista.

Che fine ha fatto Demo Morselli

La lunghissima carriera di Demo Morselli è nota ai più: non solo la collaborazione con Maurizio Costanzo, ma ha avuto la possibilità di lavorare con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale, come Fiorella Mannoia, Renato Zero, Fabio Concato e persino Ray Charles. Tutti lo ricordiamo come presenza immancabile nel Maurizio Costanzo Show, o ancora in Buona Domenica, a cui ha preso parte con la Demo Big Band Orchestra. Non solo musica nella vita di Morselli, poiché ha partecipato alla commedia Bodyguards – Guardie del corpo e Vita Smeralda.

Il maestro Demo Morselli si è raccontato in occasione di un’intervista a Fanpage. Oggi, Morselli è in pensione: “Mi sveglio molto presto. Controllo che i miei amati animali stiano bene, do loro da mangiare, poi mi metto al computer e per la maggior parte della giornata mi dedico alla composizione, agli arrangiamenti. Nel pomeriggio faccio una passeggiata al mare, abito a Porto Santo Stefano. Poi torno a casa, leggo i giornali e ceno. Insomma, mi godo la pensione”. Lontano dalla TV, ma non dalla musica, e al suo fianco c’è la moglie Lucia Montella, che è anche la sua manager: un amore che dura da 37 anni. Non hanno avuto figli, ma provano un grande affetto per Alisia, figlia della sorella di Lucia.

Perché ha lasciato la televisione: il momento più buio

Fonte: IPA

Il momento in cui ha lasciato la televisione è stato il suo periodo più buio. “Quando feci una pausa e lasciai Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Non lo feci per motivi economici ma personali. Non ce la facevo più ad andare avanti. Non sostenevo più quei ritmi, non avevo una vita, solo 15 giorni liberi all’anno in cui dovevo preparare il lavoro che sarebbe venuto dopo. Alla lunga ne ho risentito fisicamente e psicologicamente. Volevo prendere solo una piccola pausa ma si è rivelata più lunga del previsto”.

Morselli è poi ritornato a lavorare in televisione, con Michele Guardì, ma non è stato facile riprendere il giro: infine, è approdato a I Fatti Vostri. Oggi è spesso in tournée, oppure a casa, a seguire i suoi amatissimi animali, a comporre, a godersi il meritato riposo. Anche se ogni tanto gli manca alzarsi al mattino, preparare la cartellina e il metronomo, la matita e gli spartiti, prima di entrare in studio. “Non mi mancano i soldi né la visibilità”. Ma nella sua vita ci sono stati tanti incontri fortuiti, come quello con Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, o con Cecchetto, arrivando fino a Fiorello per Karaoke. E da Buona Domenica, il bagaglio di ricordi è immenso, da onorare con gioia, e non con nostalgia: una grande famiglia come, purtroppo, non se ne vedono più in televisione oggi.