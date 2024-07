Perché non va in onda "Un Posto al Sole" stasera 12 luglio 2024: quando torna l'amata soap opera e cosa va in onda al suo posto

Fonte: IPA Patrizio Rispo

Un Posto al Sole salta la consueta puntata settimanale del venerdì stasera 12 luglio 2024: la soap italiana più longeva di sempre, subisce un brevissimo stop, pronta a tornare il 15 luglio 2024 per allietare tutti i fan. Il motivo e cosa va in onda al suo posto.

Perché salta Un Posto al Sole stasera 12 luglio 2024

C’è un motivo se giovedì 11 luglio 2024 sono andate in onda due puntate della storica soap opera italiana Un Posto al Sole, conosciuta con l’abbreviazione UPAS: stasera 12 luglio non va in onda. Uno stop del tutto momentaneo a causa dei palinsesti di Rai3, che prevedono al posto della soap la competizione di atletica leggera IAAF Diamond League 2024, che inizia intorno alle 20. Alle 22, invece, va in onda il film documentario Marx può aspettare.

Anche nel 2023 si sono verificate pause simili per UPAS, sempre con slittamenti o anticipi. La IAAF Diamond League 2024 probabilmente verrà mandata in onda di Un Posto al Sole nei prossimi giorni, poiché il calendario prevede molti appuntamenti sportivi: non sono quindi escluse ulteriori riprogrammazioni del palinsesto di Rai3.

Quando torna Un Posto al Sole

Un Posto al Sole non viene sospeso a lungo: lunedì 15 luglio 2024 riprende la programmazione regolare, come di consueto alle ore 20.50 su Rai3. Le puntate sono disponibili sul sito di RaiPlay e sull’app Rai, da vedere su PC, tablet o smartphone.

Un Posto al Sole, trama e anticipazioni della puntata del 15 luglio 2024

Un Posto al Sole va regolarmente in onda anche in estate, almeno per il mese di luglio. La soap opera più longeva, amatissima dagli italiani, ha in previsione alcuni appuntamenti speciali. Secondo le anticipazioni, nella puntata di lunedì 15 luglio vediamo Manuel (interpretato da Manuel D’Angelo) in difficoltà, poiché continuano gli attacchi di Pasquale, prepotente con lui. Il pubblico si chiede: troverà il coraggio di riferire quanto sta avvenendo a mamma Rosa (interpretata da Daniela Ioia)?

Novità anche per Samuel (Samuel Cavallo), che sta cercando di ricucire il legame con Micaela (interpretata da Gina Amarante), in modo anche piuttosto maldestro. Per Ornella, invece, è il momento di andare (quasi) in pensione, non prima, però, di affrontare un ultimo caso piuttosto delicato in ospedale. Il caso probabilmente verrà affrontato nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 luglio 2024. Nonostante tutto si risolverà per il meglio, Ornella non cambierà idea sulla pensione: tempo di festeggiamenti e di riposo per lei. Stando alle anticipazioni, una volta andata in pensione Ornella si recherà a Barcellona.

Il finale di stagione di Un Posto al Sole

Una pausa estiva, per rallentare i ritmi della produzione e, quindi, concedere un po’ di meritato riposo al cast e alla troupe, è prevista a partire dal 12 agosto 2024. La pausa dura circa due settimane, e dal 12 al 23 agosto si fanno largo gli episodi “best of”, con il meglio della stagione in corso. Il finale di stagione, quindi, va in onda venerdì 9 agosto 2024. E la nuova stagione? Gli affezionati spettatori (circa 1,7 milioni di media a puntata) non dovranno attendere molto: UPAS riprenderà regolarmente la propria programmazione da lunedì 26 agosto 2024 per la gioia di tutti.