Fonte: IPA Valeria Marini

Non è facile far andar d’accordo dieci donne abituate ad avere tutti i riflettori puntati solo su di sé. Le dive, per antonomasia, sono vanitose ed egocentriche e ben poco disposte a dividere il palco con qualcun altro. Così, proseguono i battibecchi tra le concorrenti di Ne vedremo delle belle, il nuovo talent condotto da Carlo Conti che mette l’una contro l’altra (in una sfida di performance canore e di danza) alcune delle più note showgirl della televisione italiana. La più “odiata” dalle colleghe si conferma Valeria Marini, che nella terza puntata non riesce più a trattenere l’emozione.

Le lacrime di Valeria Marini

Così come da lei stessa confidato, prima di essere arruolata nel cast di Ne vedremo delle belle, Valeria Marini stava attraversando un momento difficile, a causa di problemi privati. E, nonostante l’impegno, la showgirl continua a combattere con una grande tristezza. Così come nel corso di una delle prove di canto quando, all’improvviso, Valeria ha lasciato la sala e, seguita dall’insegnante, ha spiegato, mentre non riusciva ormai a trattenere il piano: “Non è un momento facile per me e sapere che vengono fatte alcune battute alle mie spalle mi ferisce”.

E la debolezza della sala prova si trasforma in determinazione appena salita sul palco. A inizio puntata, mentre qualcuna (vedi Veronica Maya) la accusa, con palese cattivo gusto, di “starnazzare su tutto”, Valeria Marini ribadisce che “siamo qui in un talent per fare una gara, non per lanciare frecce alle spalle”. La accusano di manie di protagonismo e di cercare di oscurare le altre, ma lei, signora sì ma fino a una certa, risponde senza peli sulla lingua: “Non avevo bisogno di questo show per tornare alla ribalta (lo stesso non si può dire di parecchie altre competitor, aggiungiamo noi). Avevo già altri impegni, anche importanti. Vorrei fare il programma al meglio, ma non sto qui a sgomitare”.

Tutte contro una a Ne vedremo delle belle

La terza puntata di Ne vedremo delle belle non era iniziata che da pochi minuti quando le dive in gara hanno iniziato a lamentarsi di Valeria Marini. Eravamo ancora alla sigla iniziale quando la showgirl dai baci stellari è stata accusata di non rispettare le postazioni preassegnate e di avanzare sempre qualche passo avanti rispetto alle altre. Valeria Marini si conferma l’unica cosa in grado di mettere tutte queste dive d’accordo: quando si tratta di attaccarla si dimostrano più unite che mai.

L’hanno accusata di “starnazzare”, di egocentrismo, di saltare le prove e arrivare sempre in ritardo. E potrà essere anche tutto vero, ma c’è davvero bisogno di tirarlo fuori a ogni puntata, anzi a ogni occasione utile? Quello che il pubblico vuol vedere è uno show divertente e rilassante, gli spettatori vogliono cantare da casa e magari tentare anche qualche passo di danza. Di bulli e battibecchi non abbiamo nessuna voglia. E dispiace, per questo, l’ultima iniziativa di Carlo Conti, che ha lasciato alle sue concorrenti la possibilità di scrivere delle lettere anonime da indirizzarsi l’una l’altra e, indovina un po’, anche stavolta se la sono presa tutte con Valeria Marini.