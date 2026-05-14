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IPA

Eterna giovinezza al centro della puntata del 14 maggio de La Volta Buona. Caterina Balivo ha parlato di bellezze senza tempo come Ornella Muti e fornito consigli pratici per “preservarsi”. Spazio poi a Valeria Marini, che ha festeggiato il compleanno in studio, ascoltando una poesia dedicatale che ha commosso sua madre.

Buon compleanno Valeria Marini. Voto: 6

Valeria Marini ha compiuto 59 anni e ha ritrovato il rapporto con sua madre Gianna. La donna l’ha anche accompagnata nello studio Rai de La Volta Buona. La donna, dopo i contrasti passati, ha spiegato col sorriso a Caterina Balivo che è lei il miglior regalo possibile per sua figlia.

Si è poi commossa nell’ascoltare la poesia scritta dal regista e amico Pier Francesco Pingitore, dedicata a sua figlia. Lacrime di commozione che hanno poi lasciato spazio alla solita espressione un po’ burbera, quando ha rapidamente interrotto i complimenti estetici di Mariotto nei suoi confronti: “Ragazzi, vogliamo smetterla?”.

Le due Madonne. Voto: 7

Volendo regalarsi un momento virale in stile Mara Venier, la padrona di casa ha annunciato che la Marini avrebbe cantato “tanti auguri” a sé stessa. Nulla da fare, però, perché la showgirl e attrice ha chiesto clemenza.

Ha raccontato, infatti, d’essere stata “assalita” da numerosi fan in Piazza di Spagna, mentre tentava di uscire di casa e raggiungere l’auto per andare in studio. Immediata la risposta ironica di Magalli: “Anche la Madonna sta lì in Piazza di Spagna. Ce ne sono due, lei e l’altra”.

Il segreto di una lunga vita. Voto: 7

Per contrastare la vecchiaia, spiega in collegamento il Prof Garattini, occorre tenere attivo il cervello. È fondamentale, dunque, mantenere rapporti sociali e coltivare degli interessi. Si invecchia davvero, dunque, quando il cervello rallenta, fino a fermarsi e atrofizzarsi.

“Molta gente che continua a fare ciò che faceva prima della pensione. Altri sviluppano hobby particolari e poi alcuni fanno volontariato. È importante non fermarsi. Le probabilità di invecchiare bene dipendono dal fatto d’avere il cervello occupato. È una delle regole che vale per tutti”.

La sincerità di Nora. Voto: 10

A dimostrare come si possa essere giovani nel corpo e nello spirito anche a una certa età, viene accolta la signora Nora, che a 95 anni è una campionessa di nuoto. La signora non ha di certo peli sulla lingua e, parlando della sua vita amorosa, dice: “Ho avuto un solo marito ed è morto”.

Le risate di tutti si sono un po’ spezzate di colpo. Caterina Balivo si è detta dispiaciuta, ma l’unica a non perdere il sorriso è stata proprio Nora, che ci ha tenuto a dire: “Non c’è nulla da dispiacersi. Non valeva la pena che vivesse ancora”. Momento di panico, tra imbarazzo e risate, con la Balivo che cambia discorso, non prima di dirle: “Nora, così però mi metti in difficoltà. Sarà stato il padre dei tuoi figli, non so. Ma chi me l’ha fatto fare di chiedere (ride, ndr)”.

La sfida della torta di compleanno. Voto: 5

Il momento canzoncina è poi giunto. Valeria si è ricaricata e ha poi iniziato a cantare. Lo ha fatto dopo aver ringraziato Caterina Balivo per la torta di compleanno portata in studio. Due i colori, bianco e rosso, con una sola grande candelina, un po’ ostica da accendere.

“Per fortuna non ci sono tutte le candeline, altrimenti avremmo fatto notte”, commenta ironico Magalli. Parte poi la musichetta e la Marini canta, alla sua maniera, con Caterina in ginocchio per tenerle la torta davanti, a portata di soffio, e nell’inquadratura. Che dire, l’organizzazione Rai.

Il dietro le quinte dell’Eurovision. Voto: 7

Gabriele Corsi ha raccontato un po’ tutto quello che ha visto e sperimentato all’Eurovision in questi giorni, fianco a fianco con Sal Da Vinci. I bookmakers non lo danno per favorito, ma a lui non importa più di tanto.

Si gode il momento e la grande festa che da Sanremo a oggi non si è mai interrotta. È il concorrente in gara più anziano e, per assurdo, ha fatto amicizia con la cantante più giovane, Monroe, che ha appena 17 anni (sarà l’ultima minorenne nella competizione, perché dal prossimo anno potranno partecipare soltanto maggiorenni).

“Ieri ricevimento all’ambasciata, poi tutti a un ristorante tipico napoletano, mangiando e cantando tutti insieme. Tanti fan e Sal, gentilissimo, non nega una foto a nessuno. A dire il vero, però, non nega neanche una cantata. È generoso e vuole regalarsi a tutti. Gli ho detto però di mantenere un po’ di voce”.

Mel Gibson e Antonella Salvucci. Voto: 6

Sono state mostrate le foto di Mel Gibson e dell’attrice italiana Antonella Salvucci. Una storia di gossip che ha sorpreso tutti, considerando anche i 26 anni di differenza tra i due. Valeria Marini la conosce benissimo e, anzi, la definisce una “carissima amica”.

È molto felice per questa nuova storia che sta vivendo, anche perché lei è reduce da un passato sentimentale non semplice: “Merita una relazione così. Ci sentiamo sentite telefonicamente, appena uscita la notizia. È una persona deliziosa. Posso dire che è molto felice, anche se certi messaggi non si raccontano”.