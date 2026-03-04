La Volta Buona, pagelle 4 marzo: Marini in lacrime sulla battuta di Frassica (6), scontro in studio per Sal Da Vinci (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valeria Marini

Le polemiche di Sanremo 2026, le lacrime di Valeria Marini e l’intervento a sorpresa di Aldo Cazzullo dopo le parole su Sal Da Vinci: la puntata del 4 marzo de La Volta Buona è stata decisamente movimentata. Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con numerosi colpi di scena, trattando tanti argomenti diversi, fra gossip, dietro le quinte del Festival ed emotività.

Le polemiche su Sal Da Vinci. Voto: 5

Al centro della prima parte della puntata, ancora una volta, il Festival di Sanremo 2026 o, per meglio dire, le polemiche legate alla kermesse. Caterina Balivo infatti ha raccontato la presa di posizione di Aldo Cazzullo, noto giornalista e scrittore, che ha criticato la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì.

Rispondendo ad alcuni lettori ha spiegato: “Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente”. Il giornalista ha poi spiegato che non si tratta “di essere contro il popolo. Nel blu dipinto di blu era una canzone popolarissima. Ed era, anzi è, una canzone meravigliosa, che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro”.

“Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico. Per fortuna sono del Sud artisti che a Sanremo avevano canzoni interessanti, come Samurai Jay e Serena Brancale”.

In studio gli ospiti di Caterina Balivo, da Marcello Sacchetta che ha creato la coreografia della canzone, a Valeria Marini, si sono schierati dalla parte di Sal Da Vinci. La canzone d’altronde piace, ha scalato le classifiche e a Sanremo la platea si è alzata a ballarla, perché dunque continuare a criticarla solo per il gusto di farlo?

“Tutti possono dire qualsiasi cosa, ma alla fine ha vinto Sal Da Vinci – ha spiegato Sacchetta, che compare anche nel video della canzone con Francesca Tocca -. Vuol dire che è stato votato e la sua vittoria è stata meritata”. Mentre Pago ha aggiunto: “La canzone di Sal Da Vinci può anche non piacere, ma non si può dare un giudizio così; un conto è non piacere, un altro dire che è brutta”.

Infine la conduttrice ha concluso: “Ho l’impressione che ci sia questa tendenza a puntare sempre il dito sulla città, sulla Campania; come una sofferenza nel pensare che un artista campano possa arrivare in tutta Italia e prossimamente anche in Europa… Ve ne farete una ragione!”.

La telefonata a sorpresa di Aldo Cazzullo e il confronto con Caterina Balivo. Voto: 6

A margine della puntata è arrivata la telefonata a sorpresa di Aldo Cazzullo che ha voluto puntualizzare alcune cose, dando vita ad un confronto inaspettato con Caterina Balivo. “Ho ricevuto diverse telefonate dagli amici napoletani dicendomi che Caterina Balivo ha detto che ce l’avrei con Napoli…Su questo punto ho sentito la necessità di intervenire perché non è così”, ha esordito il giornalista.

La conduttrice ha immediatamente replicato, affermando di aver semplicemente letto ciò che lo stesso Cazzullo aveva scritto sulle colonne del Corriere della Sera. “Non ho detto che Cazzullo ce l’ha con Napoli”, ha specificato. Il giornalista ha dunque replicato: “Io amo Napoli, ma Sal Da Vinci non mi piace. Mi sembra rappresenti quella Napoli come la vorrebbero i nemici”.

La Balivo ha dunque fatto notare al giornalista quanto fosse forte definire Per sempre sì come una canzone da cantare durante i matrimoni della camorra. “Quella era una battuta”, ha risposto Cazzullo, chiudendo la vicenda.

Valeria Marini in lacrime per la battuta di Nino Frassica. Voto: 6

Lacrime a sorpresa per Valeria Marini che nel salotto de La Volta Buona ha rivelato di essere rimasta profondamente ferita dalla battuta fatta da Nino Frassica a Sanremo 2026 sul suo conto. Tutto è iniziato quando Caterina Balivo ha mostrato alcuni sketch del comico sul palco dell’Ariston.

Fra questi quello in cui il comico ironizza sulla showgirl, giustificando la sua assenza da Sanremo 2026 perché “recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, si è gonfiata”, ha detto Frassica, imitando la voce della Marini. Tornati in studio la showgirl ha espresso il suo enorme dissenso per la gag del comico.

“È stato terribilmente offensivo”, ha detto la showgirl, affermando che Frassica sarebbe stato “fuori luogo”. Valeria ha spiegato di essere rimasta delusa per quello sketch e non è riuscita a trattenere nel lacrime. ”

“Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo – ha affermato -. Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo. Sono stanca di questi luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo: denigrare e disprezzare chi ha successo, mi urta tanto”. Poi arrabbiata Valeria si è alzata per abbandonare lo studio.

“Vi saluto, scusate – ha detto – sto aspettando ancora le scuse di Nino Frassica pubblicamente. Io sono una persona sincera, Nino Frassica lo stimo molto, Carlo Conti lo adoro. È stata una battuta infelice”. Caterina Balivo ha tentato di mediare e la Marini si è seduta nuovamente nel salotto del programma, senza nascondere di essere particolarmente turbata.

“Perché denigrarmi? Aspetto le scuse il giorno della festa della donna”, ha affermato. “Lui non voleva offenderti – ha replicato la Balivo -, ha fatto battute come le ha fatto con li altri”.

Greg e la confessione su Lillo. Voto: 7

Non solo polemiche, nella puntata de La Volta Buona a far sorridere i telespettatori ci ha pensato Greg che con Lillo forma un duo comico molto amato. L’attore e comico ha confessato a Caterina Balivo di non aver seguito il Festival di Sanremo 2026 e dunque l’intervento di Lillo che è stato co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini. Una confessione che ha strappato il sorriso a tutti gli ospiti in studio.