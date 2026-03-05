La Volta Buona, pagelle del 5 marzo: Frassica si scusa con la Marini (9), gaffe della Balivo su Al Bano e Romina (7)

IPA Caterina Balivo conduce La Volta Buona

Poteva mancare il tema più caldo del momento a La Volta Buona? Certo che no: il Festival di Sanremo continua a dominare la scaletta del programma di Caterina Balivo, approfittando della presenza di ospiti che su quel palco ci sono stati, ma anche di chi si limita a commentare da spettatore. Così, mentre Domenico Marocchi attendeva l’arrivo di Sal Da Vinci a Napoli per la grande festa organizzata nel suo quartiere, in studio si infiammavano gli animi. Le critiche al cantante partenopeo non sono mancate in questi giorni, ma non è stato l’unico a far parlare di sé. E intanto dalla regia hanno deciso di farci entrare nella testa a forza la sua Per sempre sì (nel caso qualcuno se la fosse persa).

Sal Da Vinci torna nella sua Napoli (alla faccia delle critiche). Voto: 8

Sì, il buon Sal Da Vinci merita un bel voto. Può piacere oppure no, ma sarebbe assurdo negare il grande successo che riscuote dalla vittoria a Sanremo 2026. Per sempre sì è entrata nella testa e nel cuore di molti, come a entrarvi è stata la storia di un uomo che ha calcato il palcoscenico sin dalla più tenera età, scontrandosi contro la dura realtà di molti. Per emergere spesso non basta soltanto il talento, ci vogliono sudore e fatica.

Una lettura con cui concorda l’amico Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra che abbiamo visto proprio a Sanremo. “È capitata a Sal una roba fantastica, frutto di un viaggio lunghissimo, fatto di sacrifici, impegno, pazienza – ha detto, commosso -. Abbiamo iniziato a 8 anni insieme ai matrimoni, quando cantava insieme al papà”.

“È impensabile, davvero. Stiamo volando”, ha commentato Francesco Sorrentino, il fratello del cantante intercettato da Marocchi: “Abbiamo cercato di organizzare questa piccola festicciola con i nostri amici del quartiere Torretta“, ha aggiunto parlando dell’evento di Napoli. Presente anche la mamma “che ha 82 anni e ci segue ovunque”: “Siamo sei figli, papà all’epoca non guardava la tv”, ha ironizzato per smorzare un po’ l’emozione.

Elettra Lamborghini e l’omaggio “furbo” alla Carrà. Voto: 5

No, il 5 non è per Elettra Lamborghini, piuttosto per le parole di chi continua a sminuirla. Diciamolo, Elettra non ha mai avuto particolari velleità, né l’arroganza o la presunzione di portare al Festival un brano vincente, parlando in termini di classifiche. Ma sapeva di arrivare al cuore delle persone, con la sua personalità prorompente e un motivo che cattura sin dal primo ascolto, regalando un pizzico di allegria (che, di ‘sti tempi, non guasta).

Si è parlato di una “furbizia che strizza l’occhio a Raffaella Carrà”, di omaggio sottotono rispetto ai precedenti e persino di “uno scarto di Paola e Chiara ed Elodie, già sentito”. Un po’ too much, no? E allora viva viva viva la Carrà!

Per sempre sì dalla regia a volume super. Voto: aiuto!

Si è già fatta molta ironia sulla “canzone da matrimonio” portata alla vittoria a Sanremo, con tanto di storia Instagram di Enzo Miccio (che di matrimoni se ne intende). Ma, come se non la sentissimo già a tutte le ore del giorno e della notte, in televisione o in strada, la regia de La Volta Buona ha deciso di farcela ascoltare ogni due minuti con un volume perfetto anche per chi ha qualche problema di udito.

Pubblico letteralmente travolto da Per sempre sì, col telecomando in mano per abbassare tatticamente il volume ogni volta che partiva. Aiuto!

Le scuse di Nino Frassica a Valeria Marini. Voto: 9

Dopo la scorsa puntata de La Volta Buona, inevitabilmente si è tornato a parlare del momento drammatico vissuto in studio da Valeria Marini. La showgirl è rimasta molto delusa dallo sketch portato sul palco dell’Ariston da Nino Frassica, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime al cospetto di Caterina Balivo.

“Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo. Sono stanca di questi luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo: denigrare e disprezzare chi ha successo, mi urta tanto”, aveva detto prima di alzarsi per abbandonare lo studio.

La Marini era stata chiara: “Pretendo le scuse pubbliche”. E Frassica non si è fatto attendere, pubblicando sui suoi canali social un video risalente a una puntata di Che Tempo Che Fa del 2019. “Scusa Valeria”, ha scritto a corredo della clip in cui, però, si vede chiaramente la Marini ridere in studio al medesimo sketch riproposto dal comico a Sanremo 2026.

La gaffe della Balivo su Al Bano e Romina. Voto: 7

Ospite de La Volta Buona anche il direttore di Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Come di consueto, il giornalista ha aggiornato la Balivo e i suoi ospiti sulle ultime chicche di gossip nostrano, ma è stata l’occasione per una gaffe fantastica della conduttrice: “In questo settimanale parlate anche di Al Bano e di Romina, vediamo se c’è qualche retroscena di questa coppia che ormai dura da 25 anni”. Un lapsus da manuale: “Cosa ho detto? Sono stanca ragazzi…”, ha ammesso una volta fattole notare l’errore.

Intanto si continua a parlare delle possibili nozze tra il cantante di Cellino San Marco e la sua bella Loredana Lecciso, col direttore certo che “nella ristretta lista degli invitati non ci sarà Romina Power“. “Beh, quando ho sposato mio marito non ho invitato l’ex moglie”, ha commentato la Balivo. Considerati i precedenti, non è poi una notizia tanto sorprendente la sua assenza al ricevimento…