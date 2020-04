Marilyn, che tutta la vita inseguì l’amore senza averlo mai

Così bella da togliere il fiato, come la luna, come le stelle. Eppure viene da chiedersi perché una donna come Marilyn Monroe, attrice, cantante e modella statunitense, abbia sofferto così tanto nella sua vita da non trovare mai pace. La verità era scritta nel suo cuore perché è lì che si nascondevano le sue pene più grandi, quelle d’amore.