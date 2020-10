Mara Carfagna diventa mamma a 44 anni: è nata Vittoria

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Mara Carfagna è diventata mamma per la prima volta a 44 anni. È nata la piccola Vittoria, frutto dell’amore per il compagno Alessandro Ruben che è già papà della sedicenne Eleonora. Mamma e neonata, a quanto si apprende, stanno bene.

La bimba sarebbe nata il 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma, dopo un parto cesareo, ma la notizia si è diffusa il giorno successivo dopo un’indiscrezione di Dagospia. L’ex Ministra aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio. Aveva appreso di essere incinta durante il lockdown e aveva dichiarato: “È stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”. In ogni caso, i mesi della dolce attesa sono trascorsi con grande serenità, soprattutto durante l’estate quando la Carfagna è stata più volte paparazzata al mare e in barca con il compagno.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben, deputato di Futuro e libertà, 53 anni, si amano dal 2013. Una love story nata dopo la fine del matrimonio della politica con Marco Mezzaroma. E dopo 7 anni hanno coronato il loro amore con l’arrivo di Vittoria.

“Fare un figlio è innanzitutto una scelta d’amore – ha svelato a Gente la Carfagna-. È il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figli, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternità perché manca un altro presupposto importante che è la solidità economica e la possibilità di fare progetti a lunga scadenza”.

Ex deputato e avvocato, Ruben è riuscito a regalare il sorriso a Mara dopo un periodo difficile, conquistandola proprio quando non credeva più nell’amore. “Lui è un uomo presente e attento – aveva svelato lei in una rara intervista – che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”.