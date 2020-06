Mamme vip 2020: tra fiocchi rosa e azzurri, presenti e futuri

Quello in corso è un anno decisamente insolito, lo sappiamo. Tuttavia ha portato con sé alcuni dolcissimi regali: quelli che si trovano tra le braccia delle mamme vip 2020 o che sono in procinto di arrivare e di cambiare le loro vite. Tra le vip in dolce attesa c'è, per esempio, la bella Margareth Madé, che ad agosto darà il secondo figlio al compagno Giuseppe Zeno. Ma scopriamo queste donne fierissime e piene di gioia, in un viaggio tra fiocchi rosa e fiocchi azzurri.