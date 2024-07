Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: “Benvenuta, Ginevra”

Fonte: IPA Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è papà per la sesta volta: oggi 7 luglio, alle ore 12, è nata Ginevra D’Alessio, e l’annuncio è arrivato su Instagram. Un fiocco rosa, la data di nascita e poche parole, per dare il benvenuto a una nuova vita, la sesta dei figli del cantante, e la seconda avuta con la nuova compagna, Denise Esposito. A unirsi alla sua gioia anche il figlio Claudio D’Alessio.

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito hanno dato il benvenuto alla figlia Ginevra, nata il 7 luglio 2024. Con un post su Instagram, il cantante napoletano ha annunciato la meravigliosa notizia: fiocco rosa per lui, il secondo, considerando la figlia Ilaria, che nel 2024 lo ha reso nonno per la quarta volta. Gli altri figli di D’Alessio sono Claudio, Luca, Andrea e Francesco.

“Non c’è niente che amo di più in questa vita che stare con voi”, ha scritto la neomamma bis, Denise Esposito. “Ho sempre vissuto l’arrivo di un figlio come il dono più grande che ti potesse fare la vita, una gioia immensa”, ha invece raccontato D’Alessio. “Adesso che ho una famiglia allargata la ritengo il mio più grande patrimonio e, come tale, posso solo essere felice di vederlo crescere”.

Tantissimi i messaggi di sostegno e di felicitazioni sotto il post su Instagram condiviso da D’Alessio. Da Roberto Alessi: “Viva la mamma, viva il papà e grazie a Ginevra di averci reso la vita più bella” fino a Clementino, con cui l’artista lavora vestendo il ruolo di giudice a The Voice: “Benvenuta, nipotina”. E ancora Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso, Salvatore Esposito: una lunghissima presenza di vip che ci hanno tenuto a fare i loro migliori auguri a D’Alessio e alla Esposito. La coppia è felicissima ed è molto unita: “È una donna eccezionale. In casa la prima cosa che ha fatto è mettere una foto di me con i miei figli e là ho pensato che è lei la donna della mia vita”, ha detto D’Alessio.

Chi sono i sei figli di Gigi D’Alessio

Si sono sempre illuminati gli occhi di Gigi d’Alessio, in ogni occasione in cui ha avuto modo di parlare dei figli. Da Claudio, il maggiore, fino a Luca, che tutti noi conosciamo con il nome d’arte di LDA, per l’artista napoletano la famiglia è sempre venuta prima di tutto. E lo ha dimostrato costantemente, anche mettendo al mondo sei figli, i suoi tesori. Il 24 febbraio 2024, D’Alessio ha compiuto 57 anni e, per l’occasione, ha voluto riunire la famiglia con i suoi figli.

“A fare figli in questo Paese siamo rimasti io e Mario Biondi”, ci aveva anche scherzato su, D’Alessio, quando aveva annunciato l’arrivo della sesta figlia, una femminuccia. Per D’Alessio ed Esposito, è il secondo figlio dopo l’arrivo di Francesco. D’Alessio ha anche avuto tre figli – Claudio, Luca e Ilaria – dal matrimonio con Carmela Barbato e Andrea dall’ex fidanzata Anna Tatangelo. Nonostante la lunga carriera nel mondo della musica, il suo vero lascito, il suo patrimonio sono proprio i figli. E ora si è arricchito ulteriormente con la nascita di Ginevra.