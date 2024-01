Fonte: IPA Il cantante Gigi D'Alessio e la compagna Denise Esposito

Gigi D’Alessio sarebbe pronto a diventare padre per la sesta volta. Il celebre cantante ha oggi 56 anni, ma tra poche settimane sarà il suo compleanno. Se tutto dovesse essere confermato, diverrebbe dunque padre a ben 57 anni. Lei, Denise Esposito, ne avrà invece 31, che ha compiuto lo scorso novembre.

Come ben lasciato intendere, manca un annuncio ufficiale, ma il settimanale Oggi non ha dubbi in merito alla felice notizia. La coppia non è di certo la più esposta pubblicamente, ma non vive il proprio amore nell’ombra. Tutti vennero colti alla sprovvista quando fu annunciato il loro primo figlio, Francesco, e oggi i due dimostrano di proseguire alla grande.

Gigi D’Alessio ancora papà

Quando si parla della vita privata di Gigi D’Alessio si è soliti armarsi di calcolatrice. Gli anni infatti contano e hanno un peso rilevante. La prima cifra da ricordare è 20, ovvero gli anni che lo hanno visto sposato con Carmela Barbato.

Prima e unica moglie, dalla quale ha divorziato ufficialmente nel 2014, dopo l’addio nel 2006. Un anno dopo la cerimonia in chiesa è nato il loro primogenito, Claudio. Venuto al mondo nel 1987. Altra cifra interessante è il 5, ovvero gli anni che intercorrono tra la nascita del primo figlio di D’Alessio e quella della sua attuale compagna, classe 1992.

Dodici sono gli anni vissuti al fianco di Anna Tatangelo, dal 2005 al 2017. Qui torna il numero 20, ovvero la differenza d’età tra i due (25 con l’attuale compagna). Queste sono soltanto alcune delle cifre interessanti della ricca vita privata del cantautore napoletano, che avrebbe confidato la lieta notizia a The Voice.

Non in trasmissione, sia chiaro, bensì nel dietro le quinte della versione Senior dello show canoro, riporta il settimanale. Incinta per la seconda volta, Denise Esposito sarebbe già al quarto mese. Due anni dopo, dunque, verrà al mondo un fratellino o una sorellina per il piccolo Francesco, in attesa che uno dei due sveli dettagli sui social, o magari smentisca tutto.

Tutti i figli di Gigi D’Alessio

Riprendiamo la calcolatrice e parliamo un po’ della famiglia allargata di Gigi D’Alessio. Sotto quest’aspetto si può dire che l’artista abbia portato in Italia una ventata di modernità, fronteggiando numerose polemiche.

Il suo primogenito, Claudio, è nato nel 1987, figlio di Carmela Barbato. Dalla donna, sua unica moglie, ha poi avuto Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003 (si tratta del giovane cantante LDA). La sua prima famiglia lo ha anche reso nonno.

Oggi vanta ben tre nipotine, tutte figlie di Claudio. Nel 2007 è nata Noemi, che ha soli quattro anni in meno di suo zio LDA. Nel 2020 è invece venuta al mondo Sofia e un anno dopo Giselle. Come detto, nel 2005 inizia una relazione con Anna Tatangelo, svelata soltanto un anno dopo al pubblico.

I due non si sono mai sposati e per molti ciò ha dato il via alla loro rottura, avvenuta nel 2017, sette anni dopo la nascita del loro unico figlio, Andrea. Sul finire del 2018 ci hanno riprovato ma a inizio 2020 si sono detti definitivamente addio. A sorpresa, infine, a febbraio 2021 inizia a frequentare la giovane Denise Esposito, divenuta mamma di Francesco a gennaio 2022, e ora, pare, nuovamente incinta.