Gigi D’Alessio è nonno per la quarta volta: la reazione di Anna Tatangelo

La famiglia del cantante napoletano sta per allargarsi ancora di più: a breve nascerà il suo sesto figlio

Fonte: Getty Images Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è di nuovo nonno. La figlia Ilaria, avuta dall’ex moglie Carmela Barbato, ha dato alla luce il suo primo figlio. Nel frattempo il cantante è in attesa del sestogenito dall’attuale fidanzata Denise Esposito. Una famiglia davvero allargata di cui fa parte anche Anna Tatangelo, che non ha esitato a reagire alla notizia del nuovo arrivato nonostante i rapporti tesi, almeno in passato, con il suo ex compagno.

È nato il quarto nipote di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la quarta volta: sua figlia Ilaria è diventata mamma. “Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí, mamma ti ama”, ha scritto sui social Ilaria, annunciando che il figlio è nato lo scorso 15 maggio. “Vita della vita mia”, ha commentato Gigi D’Alessio, che presto diventerà papà per la sesta volta. “Siamo un esercito, finalmente zio”, ha invece scritto Claudio D’Alessio, primogenito di Gigi che ha regalato al padre tre splendide nipotine. Mentre Luca, noto ai più con il nome d’arte di LDA grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha fatto sapere: “Zio Luca sta carico”.

Ilaria D’Alessio aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso gennaio con una foto in cui mostrava il pancione: “La vita è adesso”. Nulla si sa del papà del bambino: fino a qualche anno Ilaria si definiva una single incallita, anche un po’ penalizzata nelle relazioni sentimentali dal suo cognome famoso. “Quando ti fidanzi? Quando troverò un uomo all’altezza del cuore immenso come quello di mio padre!”, aveva ammesso una volta sui socia network.

Ilaria D’Alessio è nata nel 1992 dal matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato, finito nel 2006. Il cantante è padre inoltre di Claudio (1987) e di Luca (Lda, 2003), nati sempre dal matrimonio con l’ex moglie. È papà di Andrea (2010), avuto dalla relazione con Anna Tatangelo.

E poi c’è Francesco (2022), avuto dall’attuale compagna Denise Esposito, che ora aspetta la loro seconda figlia. Joseluí è il primo nipotino maschio di Gigi D’Alessio, che è nonno di tre bambine: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.

La notizia della nascita del quarto nipotino di Gigi D’Alessio non ha lasciato indifferente Anna Tatangelo che ha commentato il post social di Ilaria, con la quale ha mantenuto un buon rapporto. Anche se in passato ci sono stati alcuni screzi: nel 2018, ad esempio, Ilaria ha definito l’ex compagna del padre “cattiva come un diavolo”.

Poi ha fatto retromarcia pubblicamente: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie”. Ma sempre Ilaria D’Alessio aveva dichiarato: “Siamo una comune famiglia allargata”.

Lo stesso legame tra Gigi e Anna è stato ricucito dopo una rottura non proprio serena. Lady Tata ha pubblicamente ringraziato D’Alessio per il supporto ricevuto quando è morta la madre Palmira. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un grande vuoto in Anna, che è riuscita a superare questo immenso dolore con il supporto degli affetti più cari.

“Auguri”, ha scritto la cantante di Sora ad Ilaria D’Alessio, aggiungendo l’emoji di cuori e bacini. Per la figlia di Gigi D’Alessio sono arrivati messaggi di affetto pure da parte di Bianca Atzei, Antonella Clerici, Elisa D’Ospina.