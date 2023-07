Gigi D’Alessio, 5 figli per 3 mamme: la storia dei suoi amori

Quest’anno Gigi D’Alessio compie tre decenni di onorata carriera. Uno come te – Trent’anni insieme è stato il concerto-evento, andato in onda su Rai 1 sabato 8 luglio proprio per celebrare i successi del più famoso dei neomelodici. Il programma ha ripreso il concerto tenutosi nel 2022 a Piazza del Plebiscito a Napoli, a favore dei bambini provenienti dall’Ucraina.

Sul palco erano presenti numerosi ospiti: uomini dello spettacolo, come Fiorello e Amadeus, e cantanti, da Eros Ramazzotti a Clementino. Ma l’ospite più importante, per Gigi, è stato LDA, il figlio che sta seguendo le sue orme nel mondo della musica. Uno dei cinque che il cantante ha avuto dalle tre donne più importanti della sua vita e con cui i rapporti, spesso, si fanno complicati.

Il primo amore (tradito) di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio conosce Carmela Barbato a Napoli, entrambi giovanissimi, si sposano appena maggiorenni e, quello stesso anno, nel 1986, nasce il loro primo figlio, Claudio. Questi sono gli anni della gavetta per D’Alessio, la musica è ancora un sogno e Carmela gli sta a fianco, accompagnandolo per la scalata verso che il successo che, non molti anni dopo, arriva sul serio.

Nel frattempo, arriva, nel 1992, anche la secondogenita Ilaria e, nove anni dopo, nasce l’ultimo dei tre figli della coppia: Luca. Siamo nel 2003 e l’amore tra il cantante e la moglie comincia a vacillare. La causa è la relazione nata tra D’Alessio e la pupilla Anna Tatangelo, all’epoca appena 19enne mentre lui di anni ne aveva quasi 40. Nel 2006 arriva la separazione ufficiale, mentre D’Alessio e Tatangelo ufficializzano la loro relazione.

“Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo e il benessere” aveva dichiarato Carmela Barbato poco dopo aver lasciato il marito fedifrago. La donna si è poi ritirata a vita privata, tenendosi ben lontana dai riflettori.

La controversa storia con Anna Tatangelo

Vent’anni di differenza e un matrimonio a far da ostacolo. La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non nacque nel migliore dei modi. Le critiche più aspre non furono quelle della moglie tradita, stampa e fan non furono gentili nel giudicare questa storia che confondeva lavoro e sentimenti, giovane infatuazione e maturità scricchiolante. Eppure, Gigi e Anna nel loro amore ci credevano e restarono insieme per circa dieci anni, mettendo al mondo, nel 2010, Andrea.

Fonte: IPA

Poi iniziarono le primi crisi, gli allontanamenti e i ricongiungimenti. Forse la differenza dell’età, magari il sogno del matrimonio in chiesa che Gigi non poteva soddisfare. Sarà che, ormai trentenne, Anna non era più la stessa che si innamorò del suo idolo e l’uomo che ci sta dietro non aveva più lo stesso fascino. Soltanto ipotesi, i motivi della rottura non sono mai stati condivisi dai diretti interessati, fatto sta che i due sono lontani dal 2020.

L’amore ritrovato con Denise Esposito

Dopo Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha continuato a pescare nel campo musicale, iniziando una relazione con il rapper Livio Cori – anch’essa finita maluccio, ma adesso c’è un bellissimo modello a consolarla. E se il lupo perde il pelo (e i capelli) ma non il vizio, D’Alessio ha di nuovo scelto di aver al suo fianco una compagna parecchio più giovane. Il nuovo amore si chiama Denise Esposito ed è nata lo stesso anno della seconda figlia del cantante.

Napoletana doc, Esposito non appartiene al mondo dello spettacolo e le informazioni sulla sua vita privata sono poche. Sembra che conobbe il cantante a Capri, in occasione di un suo concerto, tramite un’amica in comune. Colpo di fulmine, la relazione divenne quasi subito una cosa seria e circa un anno dopo il primo incontro, il 24 gennaio 2022, Denise dà alla luce Francesco: primo figlio per lei, il quinto per Gigi D’Alessio.

Chi sono i figli di Gigi D’Alessio

Il primogenito Claudio, che oggi ha 37 anni, è un imprenditore del wellness e un appassionato di belle donne. Diventato padre a 19 anni dalla fidanzatina dell’epoca, negli anni ha frequentato qualche volto noto del jet set, da Nicole Minetti a Cristina Buccino. Oggi ha messo la testa a posto, accanto alla ballerina Giusy Lo Conte, da cui ha avuto due figlie: Sofia e Giselle.

Più riservata è la sorella Ilaria, 31 anni, laureata in Scienze Politiche sta ben attenta a non mostrarsi né ai paparazzi né sui social. Mentre è ben felice di stare sotto i riflettori il più piccolo dei tra fratelli nati da mamma Carmela, Luca, meglio noto con il nome d’arte LDA. Il trapper sta seguendo le orme del padre, con discreto successo, dopo la partecipazione ad Amici, lo abbiamo ritrovato in gara allo scorso Festival di Sanremo.

Andrea e Francesco, infine, sono entrambi ancora troppo piccoli e di loro, naturalmente, nulla si sa e nulla va indagato. Se non che il rapporto con il padre non è sempre così facile, Gigi D’Alessio c’è e non c’è, ma è convinto che il suo errore riguardi l’educazione più che la presenza: “Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati” ha affermato convinto.