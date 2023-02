Anna Tatangelo ritrova l’amore: è un supermodello dieci anni più giovane

Fonte: Ansa Foto Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è di nuovo innamorata e, a guardare bene il nuovo fidanzato, si capisce perché. La cantante ciociara è uscita allo scoperto, rivelando senza timore ai paparazzi la storia con un giovane supermodello di origini piacentine.

I due sono stati paparazzati assieme, abbracciati e visibilmente sereni, dai fotografi di Chi, che li hanno seguiti fino a Parigi, capitale francese della moda dove Mattia Narducci, questo il nome del bel giovane, lavora abitualmente.

Il nuovo amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci

Le voci su una presunta nuova liason con protagonista la cantante di Ragazza di periferia si rincorrevano ormai da giorni. Anna Tatangelo, però, non aveva ancora proferito alcuna dichiarazione a riguardo. Adesso, forse, l’ex di Gigi d’Alessio si sbottonerà, finita ormai nel mirino dei paparazzi la sua relazione con Mattia Narducci.

Qualche indizio già c’era. Pochi giorni fa, Tatangelo aveva posto sul suo profilo Instagram una foto sospetta, che immortalava un drink per due, con la Tour Eiffel sullo sfondo. Comparsa anche una foto della Gioconda, lo stesso identico scatto postato anche da Mattia Narducci. Adesso, non ci sono più dubbi. Anna Tatangelo è di nuovo innamorata e per le strade di Parigi la si è vista camminare sorridente, abbracciata a un bellissimo e italianissimo modello di fama internazionale, dieci anni più giovane di lei.

Chi è Mattia Narducci, il fotomodello che ha conquistato Anna Tatangelo

26 anni distribuiti su 1,90 metri di muscoli. Occhi azzurri sotto un folto ciuffo nero. Matteo Narducci è di una bellezza da copertina e, non a caso, di professione fa il supermodello. Apprezzato da alcuni tra i più prestigiosi brand di moda, è stato testimonial di Guess, Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli, Versace e Giorgio Armani. In realtà, però, sogna di fare l’attore.

Fonte: IPA

Noto e apprezzato nell’ambiente del fashion, Narducci, nato a Piacenza, è sconosciuto allo showbiz. Seppur non manchi qualche amicizia vip, da Stefano Sala all’ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante, fino all’attore e modello Simone Susinna. Con più di 100mila follower sul suo profilo Instagram, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo è pronto a spiccare il volo nel mondo del gossip.

Anna Tatangelo torna a sorridere dopo la storia con Licio Cori

“È una storia che è cominciata nella maniera più inaspettata possibile, perché ero super cinica, un po’ delusa. E invece questo rapporto cresce ogni giorno, e cresco ogni giorno anche io. Sono innamorata, sto bene. Lui mi fa stare molto bene, mi fa ridere e sono contenta”. Anna Tatangelo aveva confessato a Silvia Toffanin, ospite sui divanetti di Verissimo.

Quella con il rapper Licio Cori era la prima storia importante dopo la fine della relazione con Gigi d’Alessio, una storia lunga 15 anni, iniziata quando Tatangelo era ancora una ragazzina, il cui frutto è il piccolo Andrea, 13 anni il prossimo 11 marzo. La rottura con il cantante neomelodico era stata difficile per Anna, che con Cori aveva ritrovato la serenità.

E si parlava persino di possibili nozze, da quando la cantante si era mostrata con indosso un vistoso anello di diamanti. Poi, la rottura inaspettata, sulle cui cause non è mai stato rivelato nulla dai diretti interessati. Un altro duro colpo per la ragazza di periferia ormai diventata donna, che adesso, però, è tornata a sorridere.