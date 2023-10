Fonte: Instagram Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo ha ritrovato amore e serenità accanto a Mattia Narducci dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, dal quale nel 2010 ha avuto il figlio Andrea. Archiviata la breve liaison con il rapper e attore Livio Cori, la cantante di Sora è tornata a sorridere con il modello di Piacenza. Un rapporto vissuto nel massimo riserbo ma pronto ad una svolta decisiva.

Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci verso la convivenza

Stando ad un gossip riportato da Diva e Donna Anna Tatangelo e Mattia Narducci sarebbero pronti a portare la loro love story ad uno step successivo: quello della convivenza. “Amore, ancora amore, sempre più amore: Anna Tatangelo è sempre più felice con il modello Mattia Narducci, tanto che i due stanno iniziando a parlare di convivenza. A casa di chi? Pare proprio di Anna“, fa sapere la rivista.

Mattia Narducci, dieci anni più piccolo di Anna Tatangelo, sarebbe dunque pronto a traslocare nell’appartamento romano che l’artista ha acquistato in seguito alla rottura con Gigi D’Alessio. Un acquisto che in varie interviste Lady Tata ha definito fondamentale per la propria indipendenza. La scorsa estate Narducci ha avuto modo di conoscere anche Andrea, il figlio della Tatangelo, che è molto legato alla madre.

Qualche tempo fa si era parlato di presunte nozze tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci ma fonti vicine alla coppia hanno smentito la notizia. Decisamente più easy la scelta di una convivenza, seppur ugualmente importante. Magari solo “una prova” prima del grande passo visto che Anna non ha mai nascosto la voglia di indossare l’abito nuziale. Un sogno mai realizzato con Gigi D’Alessio, oggi impegnato con Denise Esposito, che l’ha reso padre per la quinta volta.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e il modello Mattia Narducci

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si frequentano da circa un anno. “È arrivato in un momento inaspettato della mia vita. In un periodo di grande stanchezza. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno. Mi ha saputo aspettare e corteggiare“, ha confidato la cantante a Verissimo.

La differenza d’età – lei 36 anni, lui 26 – non è mai stato un peso per la Tatangelo che ci ha tenuto a ribadire nel salotto di Silvia Toffanin: “A volte la differenza di età può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti, punti di vista differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza e con lui mi diverto, sa sempre strapparmi un sorriso”.

Anna Tatangelo: chi è il fidanzato Mattia Narducci

Mattia Narducci è un modello: lavora per ben sei importanti agenzie del settore. Occhi azzurri, sguardo profondo e fisico scolpito: è tra i più quotati in ambito fashion. Di Piacenza, ha iniziato a sfilare e a posare per varie campagne pubblicitarie solo cinque anni fa. Il suo sogno è quello di diventare attore. Ha collaborato con brand prestigiosi quali, solo per fare qualche nome, Armani, Guess, Dolce & Gabbana, Gucci.

Tra gli amici più cari di Mattia Narducci c’è Stefano Sala, altro noto modello nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex compagno di Dayane Mello. Poco e niente si sa della sua vita privata: prima dell’incontro con Anna Tatangelo il nome di Narducci era praticamente sconosciuto agli appassionati di cronaca rosa.