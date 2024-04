Mentre Carlo continua la sua battaglia contro il cancro, Harry e Meghan fanno una mossa inaspettata. Un tentativo per non spezzare il legame con la Royal Family?

Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Carlo sta affrontando ancora la sua battaglia contro il cancro, mentre gli altri membri della Royal Family cercano di sopperire alla sua assenza. Basti pensare a Camilla, la Regina consorte che si è ritrovata a sostituire il marito nei suoi tanti impegni, ma anche allo stesso William, ancora da solo per via dell’assenza della sua Kate. Unico neo resta la presenza di Harry e Meghan che continua ad aleggiare sul Palazzo, nonostante i tanti chilometri di distanza. Sembra che la coppia non abbia intenzione di arrendersi e con una nuova mossa ha fatto capire di voler ancora mantenere un legame con il Regno Unito.

La nuova mossa di Harry e Meghan, un segnale chiaro per Carlo

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle continuano a essere un enigma. Contraddittori come sempre, hanno fatto di tutto per sciogliere ogni legame con la Famiglia Reale inglese, arrivando a esporre fatti apposta per mettere in cattiva luce sia Re Carlo che il resto dei Working Royal attivi a Palazzo. Senza dimenticare le parole al veleno contro la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, nel frattempo venuti a mancare.

Ma se è vero che l’ultimo “capriccio” con cui si è ritrovato a che vedere Carlo, ancora alle prese con la sua battaglia contro il cancro, ha disegnato il ritratto di un Harry decisamente poco propenso a riconciliarsi con il padre (ha minacciato di rinunciare al viaggio a Londra, rifiutando così l’invito del Re), l’ultima mossa del Principe e della consorte, Meghan Markle, sembrano suggerire l’intento opposto.

Come riporta l’Express: “Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno ampliato la loro squadra con una nuova mossa sorprendente, indicando che il Regno Unito potrebbe essere ancora saldamente nel loro mirino. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato intendere che non sono ancora pronti a tagliare i legami con il Regno Unito mentre nominano un nuovo dirigente delle comunicazioni. (…) La nuova mossa suggerisce che la coppia abbia intenzione di mantenere un legame con il Regno Unito, nonostante la coppia visiti raramente e abbia un rapporto teso con la Famiglia Reale”.

Harry e Meghan non si arrendono

L’Express parla chiaramente della coppia, specificando che i due coniugi “non si arrendono al Regno Unito”, o meglio a rinunciarvi del tutto. Alla luce di un simile intento, sembra affatto casuale la scelta di ampliare il proprio team di comunicazione inserendovi anche Charlie Gipson, che risiede proprio nel Regno Unito e diventa così il “principale punto di contatto per la stampa britannica”.

Nel team entra anche Kyle Boulia che, però, è vice segretario stampa e direttore della comunicazione per i media statunitensi. Due nuovi membri che si aggiungono all’ex direttrice delle comunicazioni globali Miranda Barbot, che ora è vicepresidente dei programmi e delle operazioni sui media, e ad Ashley Hansen, capo generale delle comunicazioni per la coppia e dei progetti avviati sotto l’egida del “marchio” Archewell.

Così mentre Meghan Markle lancia il suo American Riviera Orchard, nuova avventura imprenditoriale nella quale si sta cimentando vendendo prodotti di lusso (a cominciare dalle marmellate, come quelle regalate all’amica Abigail Spencer), sembra che la coppia voglia lasciare uno spiraglio. Come dire, vogliono tenere il piede in due scarpe.