Standing ovation per Kate Middleton alla finale di Wimbledon: alcuni gesti della Principessa del Galles non sono passati inosservati

Fonte: Getty Images Kate Middleton a Wimbledon

La Principessa del Galles, Kate Middleton, è tornata in pubblico per la seconda volta dopo aver condiviso con il mondo intero di avere il cancro in un video-messaggio. Incerta la presenza alla finale di Wimbledon fino alla fine: nella giornata del 13 luglio, è stata confermata. Si è mostrata elegante e rilassata come sempre, ma alcuni segnali, secondo gli esperti, non sono passati inosservati. “La Principessa non è ancora al top della forma”.

Kate Middleton a Wimbledon, i segnali che non sono passati inosservati

Splendida in un abito viola ciclamino, la Principessa del Galles ha presenziato alla finalissima di Wimbledon insieme alla figlia, la Principessa Charlotte, e alla sorella Pippa Middleton. Una rarissima apparizione, che in realtà in parte ci aspettavamo, poiché, poco prima del Trooping the Colour di Re Carlo, il Palazzo ha espresso cauto ottimismo riguardo alla presenza di Kate ad alcuni eventi e impegni ufficiali. E quale migliore occasione se non Wimbledon, di cui detiene il patrocinio, oltre a essere una grande appassionata di tennis?

Kate Middleton è apparsa piena di gioia a Wimbledon, evidentemente felice di essere presente e ha salutato la folla, che si è lanciata in una standing ovation. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, tuttavia, ci sono stati dei segnali che hanno mostrato la regalità della Principessa, così come alcuni timori. “Kate trasudava sicurezza regale. Vestita di viola intenso, un colore da sempre associato alla nobiltà, è apparsa rilassata ed elegante, e si è concessa di chiacchierare con i presenti senza fretta”.

Tutti gli occhi sono stati puntati sulla Principessa del Galles, che ha ceduto ad alcuni movimenti per auto-rassicurarsi. “Kate ha gesticolato in modo animato, e in alcuni momenti si è lisciata i capelli. Non era necessario, è sembrato più un gesto di auto-rassicurazione sul fatto che potesse non essere al top della forma”. Nell’ultimo aggiornamento di salute, ha spiegato di stare facendo dei progressi molto buoni, che ci sono giorni buoni e giorni cattivi, di sperare di poter partecipare ad alcuni impegni durante l’estate, ma che, purtroppo, non è ancora fuori pericolo.

Charlotte è in sintonia con mamma Kate

Kate Middleton ha presenziato a Wimbledon senza il Principe William: quest’ultimo è volato in Germania per la finale degli Europei di Calcio contro la Spagna. Al suo fianco, la figlia, la Principessina Charlotte: quest’ultima ha sostenuto la mamma, e hanno mostrato al mondo intero un’evidente sintonia. Ha indossato un abito a pois blu navy e si è comportata in modo regale, esattamente come mamma Kate, dimostrando ancora una volta la sua maturità.

“Charlotte è la spalla della madre”, ha spiegato Judi James. Il suo modello è proprio la mamma, del resto, e cerca di emularne il comportamento. La decisione di portarla a Wimbledon, secondo il Mirror, non è casuale e non è stata presa all’ultimo momento. Kate si sentiva in colpa per non aver dedicato abbastanza tempo ai figli per il trattamento contro il cancro: ha semplicemente onorato una promessa fatta a lungo a Charlotte, ovvero di portarla a Wimbledon, un “regalo speciale”. Una chimica, la loro, abbastanza evidente: mamma e figlia si sono godute questo momento.