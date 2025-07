IPA Kate Middleton

Dopo aver fatto notare la sua assenza all’ultima partita di polo del marito, Kate Middleton non ha fatto mancare la sua presenza al più importante torneo di tennis: Wimbledon. La Principessa ha seguito dagli spalti sia le partite del 12 luglio 2025, che la finale del giorno seguente, in cui ha dovuto consegnare la prestigiosa coppa a Jannik Sinner, primo italiano a vincere il torneo.

Ma la futura sovrana non ha preso parte all’evento sportivo da sola: con lei c’era anche il marito William d’Inghilterra, l’erede al trono George e la Principessina Charlotte. Anche se Kate Middleton è apparsa raggiante e bellissima in un abito blu royal, la piccola di casa, ancora una volta, ha saputo rubare la scena alla mamma.

Kate Middleton in blu royal a Wimbledon

L’edizione 2025 del torneo di Wimbledon si è conclusa con la vittoria del tennista italiano Jannik Sinner. L’atleta ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la coppia, che gli è stata consegnata come da tradizione da Kate Middleton. E, se lo scorso anno la Principessa del Galles ha deciso di accendere la sua bellezza naturale con un abito viola, anche per la finale maschile del 2025 la nuora di Re Carlo III ha puntato sul colore, scegliendo un abito in una meravigliosa tonalità blu royal per presenziare all’evento.

Il vestito aveva una parte superiore aderente, un taglio in vita e una gonna ampia che scendeva fino alle sue caviglie. La creazione sartoriale presentava una scollatura a V, delle mezze maniche e un vistoso fiocco sulla spalla sinistra. L’abito, confezionato da Roksanda, donava molto alla Principessa, esaltando la sua figura longilinea e i suoi occhi chiari.

IPA

Kate Middleton ha deciso di completare l’outfit con un vistoso cappello di paglia con fiocco blu di L.K. Bennett e un paio di décolleté con punta color tortora. La Principessa ha lasciato sciolta la sua chioma e ha indossato un orologio al polso sinistro e una vistosa collana in oro con un ciondolo a forma di cerchio al collo.

Charlotte del Galles, la manicure fuori dalle righe

La famiglia dei Principi del Galles, quasi al completo, ha presenziato alla finale maschile di Wimbledon 2025, mentre la sera precedente, per la finale delle donne, era presente la sola Kate Middleton con un coordinato in color crema. Assente all’appuntamento sportivo solo il Principino Louis, mentre i suoi fratelli e il padre William hanno indossato tutti dei look che riprendevano alcune sfumature del colore blu, indossato dalla Principessa.

IPA

William d’Inghilterra, infatti, ha indossato uno spezzato composto da un pantalone bianco e una giacca blu, accompagnati da una camicia bianca e da una cravatta blu con pois. Anche George del Galles è apparso elegantissimo al fianco dei genitori, con un completo blu, una camicia celeste e una cravatta a righe blu e celesti.

Solo la Principessina Charlotte ha deciso di rompere le righe con il suo look. La nipote del sovrano ha indossato, infatti, un abito bianco con taglio in vita, balza sull’orlo e volant nella parte anteriore, adornato da dettagli blu. Anche se l’etichetta reale consiglia alle donne della Monarchia una manicure sempre discreta, la Principessina ha deciso di mostrare le sue unghie, colorate di una tonalità accesa di rosa.