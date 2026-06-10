Alexandra di Hannover che passa inosservata anche con l’abito scintillante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ben Sylvester Strautmann e Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover è la più piccola dei figli di Carolina di Monaco e anche la più riservata, tanto da passare quasi inosservata al gala conclusivo del weekend di F1, malgrado il lungo abito scintillante.

Alexandra di Hannover, il rapporto con Charlotte Casiraghi e i suoi fratelli

Classe 1999, Alexandra di Hannover sta definendo la sua strada. Ultima figlia di Carolina di Monaco, nata dallo sfortunato matrimonio con Ernst August di Hannover, Alexandra è la Principessa più titolata di Montecarlo ma ancora non ha quella visibilità di cui gode per esempio sua sorella Charlotte Casiraghi.

Alexandra è sempre presente agli eventi che contano a Monaco, dal Ballo della Rosa alla Festa nazionale. Spesso accompagna Carolina in viaggi e uscite ufficiali, così come l’abbiamo vista più volte accanto allo zio, il Principe Alberto di Monaco.

Coi fratelli Pierre e Andrea Casiraghi va molto d’accordo. E con sua sorella Charlotte ha un legame speciale, tanto da emulare le sue passioni, tra moda e letteratura. Il paragone tra le due è quasi invitabile, così come è quasi scontato che ne risulta sconfitta. Ma soprattutto perché la Principessa di Hannover ancora non ha trovato il suo stile. E non si tratta solo di look, anche se ha un certo peso.

Così accade che in serate di gala, la Principessa passi in secondo piano nonostante indossi abiti fantastici e si faccia accompagnare dal fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann, punto fermo della sua vita, con cui condivide ogni momento.

Alexandra di Hannover, weekend d’amore e di motori

Così, abbiamo ritrovato Alexandra in tutti gli eventi dedicati al GP di Formula 1 a Montecarlo. La Principessa e il fidanzato non si è persa nulla, dalle prove alla gara. Si è fatta fotografare in pista in compagnia del fratello Andrea e della cognata Tatiana Santo Domingo. E poi ha assistito al trionfo di Kimi Antonelli, anche se il suo sport preferito è il pattinaggio sul ghiaccio.

D’altro canto, frequenta il circuito di Montecarlo da quando è nata, un po’ come tutti i membri della famiglia principesca, anche se negli ultimi anni sia Carolina che Stéphanie non si sono fatte vedere.

Alexandra di Hannover, l’abito scintillante e gli accessori di Prada

Unica tra i figli di Carolina di Monaco, Alexandra ha partecipato anche al gala conclusivo del weekend dove Kimi Antonelli è stato immortalato con Charlene e Alberto.

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Accompagnata ovviamente da Ben-Sylvester, elegantissimo in smoking, la Principessa ha indossato un lungo abito scintillante, sbracciato, con taschine sul davanti e spacco sul retro, che lei ha abbinato ad accessori di Prada, un brand cui è particolarmente legata, come dimostrano anche gli ultimi post sul suo profilo Instagram dove è stata definita “Princess Prada!”.

Il vestito da sera, scelto da Alexandra, è di sicuro effetto, sebbene troppo oversize per la sua figura minuta. Ma nonostante l’outfit fosse sfavillante, la Principessa è rimasta in secondo piano e in pochi hanno parlato di lei, distratti da Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo (che però alla serata non c’erano).