Oltre Tom Cruise e Brad Pitt, tutti i figli dei Vip che hanno abbandonato i loro cognomi famosi

Dietro un semplice cambio di cognome si nascondono storie di dolore, riscatto e indipendenza. Ecco i figli delle star che hanno scelto di cambiare identità

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IPA Tom Cruise e Brad Pitt

A volte basta un cognome per aprire tutte le porte. Altre volte, invece, è proprio quel cognome a diventare un peso da cui liberarsi. Succede sempre più spesso tra i figli delle grandi star di Hollywood, che una volta raggiunta la maggiore età scelgono di cancellare il nome del padre o di sostituirlo con quello della madre.

Dietro quella che può sembrare una semplice pratica burocratica si nascondono storie molto diverse: rapporti familiari spezzati, ferite mai rimarginate, ma anche il desiderio di essere giudicati per il proprio talento e non per l’eredità di famiglia.

Dai figli di Brad Pitt a Suri Cruise, passando per Malia Obama e l’erede di Elon Musk, ecco chi ha deciso di riscrivere la propria identità partendo proprio dal cognome.

Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes

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Suri Cruise non è più Suri Cruise. Ora la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha cambiato legalmente cognome ed oggi è Suri Noelle. Una decisione non arrivata di certo all’improvviso. I primi indizi erano emersi già nel giugno 2024, quando durante la cerimonia per il diploma di liceo il suo nome compariva nel programma ufficiale come Suri Noelle e non più Suri Cruise.

La conferma è arrivata nel luglio 2026, quando i registri elettorali hanno rivelato che la ventenne ha legalmente adottato il cognome Noelle, il secondo nome della madre Katie Holmes.

La donna che l’ha cresciuta, a differenza del padre che ha preferito allontanarsi da Suri dopo il divorzio con la collega nel 2012. Oggi Tom e la sua unica figlia biologica non hanno alcun tipo di rapporto.

I figli di Brad Pitt e Angelina Jolie

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Quattro dei sei figli di Brad Pitt hanno rinunciato al suo cognome. L’ultima a farlo, nel luglio 2026, è stata Vivienne Jolie, che ha eliminato legalmente Pitt dai suoi documenti. Prima di lei lo aveva fatto Shiloh, subito dopo aver raggiunto la maggiore età. E prima ancora Zahara e Maddox.

Una fonte vicina ad Angelina Jolie ha spiegato alla stampa che la scelta dei ragazzi sarebbe maturata nel rispetto della loro storia familiare. “Se le persone conoscessero tutta la verità, avrebbero molta più comprensione per questi figli”, ha dichiarato, aggiungendo che l’attrice continua a sperare che “tutti possano guarire” dalle ferite lasciate dal lungo e travagliato divorzio con Brad Pitt. “Il fatto che non parlino pubblicamente della vicenda dimostra soltanto la loro dignità”, ha concluso la fonte.

La decisione dei figli richiama, in qualche modo, quella presa dalla stessa Angelina Jolie oltre vent’anni fa. Nel 2002 chiese legalmente di eliminare il cognome Voight, prendendo definitivamente le distanze dal padre, l’attore Jon Voight, dopo anni di rapporti difficili. Angelina ha scelto così di utilizzare come cognome il suo secondo nome, Jolie.

Vivian Jenna Wilson, la figlia di Elon Musk

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Tra le storie più significative c’è quella di Vivian Jenna Wilson, una dei quattordici figli di Elon Musk. Nata con il nome di Xavier Alexander Musk, la ventenne ha intrapreso un percorso di transizione di genere e ha successivamente ottenuto il cambio legale del proprio nome, scegliendo di adottare il cognome da nubile della madre, la scrittrice Justine Wilson.

La decisione è stata accompagnata dalla volontà di prendere le distanze dal padre. Nei documenti presentati per il cambio di nome, Vivian ha espressamente dichiarato di non voler più essere legata a Elon Musk “in alcun modo”.

Negli ultimi anni il legame tra i due è stato al centro dell’attenzione mediatica anche per le posizioni pubbliche dell’imprenditore sui temi dell’identità di genere, più volte criticate e accusate di transfobia e omofobia. “Mio figlio ucciso dal virus della mentalità woke”, ha dichiarato senza mezzi termini Musk, scatenando l’ira della comunità LGBTQIA+.

Malia, la figlia di Barack e Michelle Obama

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Non una presa di distanza dalla famiglia, ma il tentativo di ritagliarsi un’identità professionale indipendente, lontano dal peso di un cognome famoso.

Malia, la figlia maggiore dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di Michelle Obama ha presentato il suo cortometraggio The Heart al Sundance Film Festival firmandosi semplicemente Malia Ann, utilizzando il secondo nome e rinunciando a quello che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

Dietro questa scelta non c’è una presa di distanza dai genitori, ma il desiderio di essere giudicata esclusivamente per il proprio lavoro. A confermarlo è stata Michelle Obama che ha spiegato come la figlia stia cercando di costruire un percorso autonomo nel mondo del cinema.

“Per Malia è importante guadagnarsi ogni traguardo con le proprie forze“, ha raccontato l’ex First Lady. “Lei e sua sorella non vogliono che qualcuno pensi di aver ottenuto delle opportunità soltanto per il cognome che portano. Tengono molto alla loro indipendenza e desiderano affermarsi grazie al proprio impegno”.

Nicolas Cage, il nipote di Francis Ford Coppola

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Dai figli di ai nipoti di il passo è breve. Pure Nicolas Cage ha scelto di prendere le distanze da un cognome scomodo. Nato Nicolas Kim Coppola, l’attore premio Oscar ha cambiato legalmente il proprio nome nel 2025, rendendo definitiva una decisione presa già agli inizi della carriera: dire addio al cognome della celebre famiglia per costruirsi un’identità tutta sua.

“Nella vita sono Nick Cage e lo sono anche davanti alla telecamera”, ha spiegato, aggiungendo di preferire “essere il patriarca della mia piccola famiglia piuttosto che il cugino di qualcun altro”. Il cognome Cage, adottato inizialmente come nome d’arte, è un omaggio al supereroe Marvel Luke Cage e al compositore d’avanguardia John Cage.

Figlio di August Coppola e nipote del regista Francis Ford Coppola, Nicolas ha raccontato di aver voluto eliminare qualsiasi associazione con la sua celebre famiglia per essere giudicato esclusivamente per il proprio talento, senza vivere all’ombra di una delle dinastie più influenti del cinema a stelle e strisce.