Zahara Jolie si laurea davanti a mamma Angelina e cancella il cognome del padre Brad Pitt

Zahara Jolie si è laureata in psicologia sotto gli occhi di mamma Angelina: nel suo giorno più bello, la ragazza ha rinunciato al cognome del padre Brad Pitt

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Angelina e Zahara

Angelina Jolie è una mamma super orgogliosa: sua figlia Zahara si è infatti laureata in psicologia presso il facoltoso Spelman College. Un traguardo importante per la ragazza, che, seguendo l’esempio dei suoi fratelli, ha deciso di cancellare definitivamente il cognome di suo padre Brad Pitt.

La laurea di Zahara Jolie

Nonostante gli impegni professionali, Angelina Jolie si è sempre dimostrata una mamma presente e affettuosa con i suoi sei figli. Nei momenti più importanti delle loro vite, l’attrice americana è sempre stata al loro fianco, non facendo mai mancare il suo supporto. E non è stata da meno nel giorno più bello per Zahara, la sua secondogenita: la 21enne si è infatti da poco laureata in psicologia allo Spelman College di Atlanta.

L’evento ha segnato non solo un traguardo di vita per Zahara, ma anche un ulteriore prova della sua volontà di allontanarsi dal padre Brad Pitt: come riporta PageSix, infatti, al momento di salire sul palco per ritirare il diploma, la ragazza è stata annunciata come Zahara Marley Jolie, escludendo “Pitt” dal suo nome.

Una fonte vicina alla ragazza ha fatto sapere: “È un peccato che la gente senta il bisogno di gettare un’ombra su questa celebrazione lanciando una frecciatina a un padre che è già stato separato dalla sua famiglia”. Alla cerimonia erano presenti, insieme alla mamma Angelina Jolie, anche i due figli Pax, 22 anni, e Knox, 17 anni. Oltre al già citato Brad Pitt, mancavano anche Maddox, 24, Shiloh, 19, e Vivienne, 17.

Brangelina, i figli hanno preso solo il cognome della madre

Zahara non è l’unica figlia dell’ex coppia più celebre di Hollywood a scegliere di fare a meno del cognome paterno. Nel 2021, Us Weekly aveva già riportato che Maddox usava solo il cognome Jolie nei documenti non legali. La fonte interna aveva dichiarato: “Maddox vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, cosa che Angelina ha detto di non appoggiare”.

Nel 2024, anche la figlia minore, Vivienne, aveva lanciato una frecciatina al padre mentre lavorava con la madre all’adattamento per Broadway di The Outsiders. In quell’occasione, il suo nome era indicato sui cartelloni dello spettacolo come “Vivienne Jolie”.

Shiloh, invece, aveva rimosso “Pitt” dal suo cognome il giorno del suo diciottesimo compleanno: “Ha assunto un proprio avvocato e ha pagato le spese di tasca sua”, aveva riferito Entertainment Tonight nel giugno 2024.

La famiglia Jolie – Pitt

I Brangelina hanno in tutto sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Jolie ha adottato Maddox dalla Cambogia nel 2002, seguito da Zahara tre anni dopo. Pitt ha adottato legalmente i due bambini nel dicembre 2005. Il terzogenito, Pax, è stato invece adottato in Vietnam nel 2007.

Brad Pitt e Angelina Jolie sono anche genitori naturali di Shiloh, nata nel 2006, e dei gemelli Knox e Vivienne, avuti nel 2008. Secondo quanto riportato dai media d’Oltroceano, tutti e sei i figli si sono allontanati dal padre a seguito della separazione con Angelina nel 2016: la causa principale della rottura sarebbe l’abuso di alcol da parte del divo, che in un’occasione avrebbe manifestato anche un comportamento violento contro la moglie e i figli.