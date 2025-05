Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio e l’accordo con Angelina Jolie

Brad Pitt parla per la prima volta dell'accordo raggiunto con Angelina Jolie riguardo il divorzio.

Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie, dopo l’accordo raggiunto con l’ormai ex moglie. Lo scorso dicembre i due attori sono arrivata ad un’intesa dopo otto anni di battaglia legale, fra accuse, testimonianze difficili e rivelazioni.

Le parole di Brad Pitt sul divorzio da Angelina Jolie

Intervistato da GQ, Brad Pitt ha commentato l’accordo sul divorzio con Angelina Jolie. Il divorzio della coppia di attori è stato vissuto sotto i riflettori, con numerose indiscrezioni riguardo il privato di entrambi.

Pitt ha commentato la fine di un capitolo della sua vita, parlando dell’addio definitivo ad Angelina come di qualcosa che non gli ha dato “sollievo”. “No, non credo sia stata una cosa così importante – ha rivelato Brad Pitt -. Soltanto qualcosa che è giunto a compimento, dal punto di vista legale”.

Brad ha poi sottolineato il suo fastidio per aver vissuto, da sempre, la sua vita privata sotto i riflettori.

“La mia vita privata è sempre sulle pagine – ha aggiunto l’attore -. È da trent’anni che è così. O meglio, una versione della mia vita privata, diciamola così. È sempre stato un fastidio con cui ho dovuto convivere, a gradi diversi, grandi o piccoli, mentre cercavo di fare le cose che davvero volevo fare. Quindi, è sempre stata una sorta di perdita di tempo snervante, se glielo permetti. Non lo so. Davvero, non lo so”.

Il divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt

Il divorzio fra i due attori di Hollywood è stato uno dei più discussi degli ultimi anni. Era il 2005 quando Brad Pitt e Angelina Jolie si innamorarono sul set di un film. All’epoca il divo di Hollywood era sposato con Jennifer Aniston da cui divorziò poco dopo.

In seguito sarebbe arrivata una famiglia allargata (con ben sette figli) e un matrimonio romanticissimo celebrato in Francia nella tenuta della coppia. Poi la scelta dell’attrice di chiedere il divorzio, nel 2016, dopo alcuni fatti, definiti come “gravissimi” avvenuti su un volo privato in cui Pitt avrebbe perso la testa a causa dell’abuso di alcool.

Poi la battaglia legale, asprissima, e la scelta dei figli di allontanarsi da Pitt. “Brad sente la mancanza dei suoi figli e desidera avere un rapporto più stretto con loro – aveva svelato una fonte a Page Six -, soprattutto per celebrare le festività natalizie e il suo sessantunesimo compleanno in questo mese di dicembre. Una volta Brad e i suoi ragazzi avevano un ottimo rapporto. Ma quella fase è finita, e questa situazione gli spezza il cuore”.

Da anni infatti l’attore frequenta solamente Knox e Vivienne, mentre il rapporto con gli altri figli sarebbe inesistente, tanto che avrebbero deciso di cancellare il suo cognome.

Il primogenito Maddox ha persino testimoniato contro di lui, nel 2021 in tribunale durante il processo per violenze domestiche richiesto da Angelina Jolie. Era stato proprio lo schiaffo dato al ragazzo, durante un volo in cui Brad Pitt era ubriaco, ad aver convinto l’attrice a chiedere il divorzio immediatamente.

Mentre qualche tempo fa Pax aveva pubblicato, in occasione della festa del papà, alcune Stories Instagram contro Brad Pitt, arrivandolo a definirlo come “una brutta persona”.