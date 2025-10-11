Brad Pitt va a convivere con Ines de Ramon: “Sono felici come non mai”

Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon sono andati a convivere dopo tre anni di relazione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Brad Pitt e Ines de Ramon vanno a convivere

Procede a gonfie vele la relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon. I due, che si frequentano da circa tre anni, hanno infatti deciso di andare a convivere in una nuova casa: “Sono più felici che mai”, assicurano gli amici della coppia.

Brad Pitt va a convivere con Ines de Ramon

Dopo tre anni d’amore, Brad Pitt e Ines de Ramon hanno deciso di portare la loro relazione a un livello successivo. Stando a quanto rivelato al magazine People da una fonte, l’attore e la designer di gioielli “vivono completamente insieme” e si sono trasferiti in una nuova casa. “Brad sta davvero includendo Ines in tutti i suoi piani di viaggio e, quando sono a casa, si rilassano semplicemente insieme”, ha spiegato l’insider. “Stanno davvero trasformando la loro casa in un vero e proprio nido”.

Brad, 61 anni, e Ines, 32 anni, hanno fatto il loro debutto ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, ma si frequentano dal 2022. Quest’anno, la designer di gioielli è stata spesso al suo fianco durante la promozione del film F1: “Sono più felici che mai”, ha aggiunto un altro insider, sottolineando che la coppia “va davvero a gonfie vele”. Pitt, al momento, sarebbe “davvero felice e innamorato”.

Non è chiaro dove si trovi la nuova dimora della coppia, visto che il divo premio Oscar ha venduto la sua villa di Los Feliz, a Los Angeles, lo scorso agosto. Brad potrebbe comunque aver deciso di restare con la sua compagna proprio nella città degli Angeli, anche per tenere fede ai suoi impegni professionali.

La storia d’amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon

Ines de Ramon è una designer di gioielli di origini spagnole attualmente fidanzata con Brad Pitt. La 32enne è riuscita a far breccia nel cuore del divo americano dopo la fine della travagliata relazione con Angelina Jolie: nonostante i due divi si siano detti addio nel lontano 2016, la causa per il divorzio si è conclusa solo qualche mese fa.

Un epilogo molto atteso dall’attore, che adesso sarebbe pronto a voltare definitivamente pagina con la sua nuova compagna: “Lei è tranquilla, senza drammi, molto solidale, e le cose tra loro vanno davvero bene”, aveva rivelato un amico della coppia qualche mese fa.

A rafforzare il legame tra i due, sarebbe stata anche la vicinanza di Ines in un momento molto delicato per Pitt, che ha perso sua madre Jane Etta, 84 anni, nel mese di agosto: “Vuole esserci per lui, e Brad le permette davvero di esserlo”, aveva raccontato a People un’altra fonte vicina ai due. Insomma, la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, e in molti si chiedono se vedremo spuntare al dito di Ines il fatidico anello di fidanzamento.

La vita sentimentale di Brad Pitt

Considerato un sex symbol sin dagli anni ’90, Brad Pitt ha avuto al suo fianco nel corso degli anni molte donne bellissime. Le sue relazioni più celebri, oltre al matrimonio già citato con Angelina Jolie, sono probabilmente quelle con le colleghe Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow, ma in passato si era accompagnato anche a Juliette Lewis e Christina Applegate. Ines de Ramon, invece, era stata legata a Paul Wesley, interprete di The Vampire Diaries.