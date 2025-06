Brad Pitt e Tom Cruise, l’abbraccio dei due sex symbol a Londra fa impazzire i fan

In occasione dell'anteprima londinese del film "F1", Tom Cruise e Brad Pitt hanno calcato insieme il red carpet e mandato in visibilio i fan

IPA Brad Pitt e Tom Cruise

Ridono e scherzano come due amici di lunga data, e tanto basta per mandare in visibilio i fan: Brad Pitt e Tom Cruise sono stati i protagonisti indiscussi dell’anteprima londinese del film F1, nuova pellicola del divo di Vento di passioni. Per i due attori, si è trattato di un’attesa reunion: entrambi avevano infatti recitato insieme, 31 anni fa, in Intervista col vampiro.

Brad Pitt e Tom Cruise protagonisti a Londra

Si è tenuta a Londra l’anteprima europea di F1, nuova pellicolaa diretta da Joseph Kosinski e interpretata da Brad Pitt. Ospite d’eccezione dell’evento, l’attore Tom Cruise, che con il regista statunitense ha già realizzato i film Oblivion e Top Gun: Maverick. L’incontro tra i due divi simbolo degli anni ’90, come facilmente intuibile, ha fatto la gioia dei fan presenti, e conquistato in poche ore anche il mondo dei social. Gli attori, infatti, erano stati protagonisti 31 anni fa del film cult Intervista col vampiro, diretto da Neil Jordan e tratto dall’omonimo romanzo di Anne Rice.

IPA

Pitt e Cruise si sono salutati come due amici di lunga data: dopo essersi calorosamente abbracciati, hanno chiacchierato amabilmente e posato insieme per numerosi scatti. L’uno, Tom, in completo grigio, e l’altro, Brad, in verde bosco, hanno dato prova di grande ironia e semplicità, sorridendo e scherzando amabilmente. I fan, intanto, sognano una nuova collaborazione tra i due a più di tre decadi dall’horror simbolo degli anni ’90.

Proprio Brad, nel corso di una recente intervista ad E! News, si era detto molto favorevole all’ipotesi, ponendo un’unica condizione: “Non ho alcuna intenzione di farmi appendere agli aerei in volo e cose del genere, quindi se lavorerò di nuovo con lui, di certo lo farò tenendo i miei piedi per terra” aveva spiegato riferendosi alla scelta di Tom di girare tutte le scene d’azione senza l’ausilio di stuntman. Cruise accetterà l’offerta?

Anche Ines De Ramon a Londra sul red carpet

Tom Cruise non è stato comunque l’unico a supportare sul red carpet l’amico Brad Pitt. Accanto a lui c’era anche la fidanzata Ines De Ramon, fasciata in un bellissimo abito argento coperto di paillettes e cristalli: la designer di gioielli e il divo americano fanno coppia dal 2022, e sono apparsi molto affiatati.

IPA

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, i due si sono mostrati spesso in pubblico, distinguendosi per discrezione e savoir faire.

Il nuovo film di Brad sulla Formula 1

Occasione della reunion tra Brad Pitt e Tom Cruise è stata l’anteprima del film F1. La pellicola, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 giugno, è ambientata nel mondo estremamente competitivo delle gare automobilistiche: la vicenda narrata è quella di Sonny Hayes (Pitt) che, dopo essersi ritirato dalle corse, viene convinto da Ruben Cervantes, proprietario della scuderia Expensify APXGP, a rimettersi in gioco.

IPA

Come suggerisce il titolo, il lungometraggio è un vero e proprio omaggio al mondo della Formula 1: nel cast, oltre a Brad Pitt e Javier Bardem, figurano anche molti piloti come Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Valtteri Bottas.