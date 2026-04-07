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IPA Shiloh Jolie

Il mondo, per un attimo, ha pensato che Angelina Jolie avesse d’improvviso cambiato carriera e, miracolosamente ringiovanita, si fosse data alla danza. L’incomprensione è presto spiegata: è la figlia Shiloh a essere una promettente ballerina e ad aver debuttato come protagonista nel videoclip di una nota band K-pop. A stupire è la bellezza mozzafiato, che ricorda quella della mamma da giovane, con l’innegabile contributo del papà Brad Pitt.

Shiloh Jolie, la carriera da ballerina hip hop

L’icona del K-pop Dayoung ha lanciato il suo nuovo singolo, What’s a girl to do, nel cui videoclip si scatena circondata da una folta schiera di ballerini. Tra questi, quella che più ha attirato l’attenzione del web, c’è anche Shiloh, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt. Bionda, occhi azzurri e bella come mamma e papà, ma con una carriera tutta diversa. Fin da bambina Shiloh si è infatti dedicata alla danza e, oggi, è un’affermata ballerina hip hop.

Da bambina Shiloh si è allenata con il noto coreografo Kolanie Marks, per poi proseguire gli studi al Millenium Dance Complex di Los Angeles. Oggi fa parte della crew Culture, con la quale si è presentata ai provini per il video musicale di Dayoung e della girl band WJSN. I responsabili del casting hanno giurato che, al momento delle audizioni, non avevano idea di trovarsi di fronte alla figlia dei Brangelina. Nessun nepotismo dunque, solo parecchio talento – e qualche contatto giusto.

Shiloh, d’altronde, non è una novellina nel mondo della danza hip hop. Parecchi dei video in cui si esibisce in complicatissime coreografie assieme alla sua crew sono diventati virali sul web. E la 19enne vanta già un curriculum d’eccezione. Ancora minorenne ha preso parte, tra gli altri, a video di nomi noti della musica internazionale come Shivers di Ed Sheeran, About Damn Time di Lizzo e Moves like Jagger dei Maroon 5.

Bella come mamma Angelina, lontana da papà Brad

Shiloh è la maggiore tra i figli biologici di Angelina Jolie e Brad Pitt, nata nel 2006, due anni prima dei gemelli Know Léon e Vivienne Marcheline. Alla grande famiglia si aggiungono i figli adottati in precedenza dall’attrice, e in seguito riconosciuti da Pitt, Maddox Chivan, Pax Thien e Zahara Marley, oggi rispettivamente 25, 23 e 21 anni.

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Shiloh è senza dubbio quella che più assomiglia ai genitori. Lucenti capelli biondi, grandi occhi azzurri, nasino all’insù e labbra carnose: è il frutto perfetto della coppia formata dai due più belli al mondo. L’avvenenza è, tuttavia, l’unica cosa che ha in comune con i genitori. A differenza della mamma, sempre sensuale e iperfemminile, Shiloh, in arte Shy, ha un look decisamente più androgino e disordinato e preferisce una vita ben lontana dai riflettori – tranne quando danza, naturalmente.

Ancora più grande è la distanza con il padre Brad Pitt, di cui Shiloh ha rinunciato al cognome appena compiuti i 18 anni. E non è stata l’unica, dopo il difficile divorzio dei genitori conclusosi ufficialmente nel 2024, tutti i figli di Angelino Jolie hanno scelto di mantenere il solo cognome della madre. A chiamarsi Jolie-Pitt restano soltanto i gemelli Vivienne e Knox, che compiranno 18 anni il prossimo 12 luglio e potranno allora, se vorranno, seguire i fratelli nella presa di distanza – anche legale – dal padre.